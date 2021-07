Abruzzo: Fratelli d'Italia presenta disegno di legge per sepoltura dei bambini mai nati

"Riconoscimento e tutela del diritto alla sepoltura dei bambini mai nati": è l'oggetto del disegno di legge n 203 del 15 luglio, proposto e depositato nei giorni scorsi agli uffici competenti dal capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale d'Abruzzo Guerino Testa, dal consigliere e presidente della commissione Sanità Mario Quaglieri e dal consigliere e sottosegretario alla presidente della Giunta Umberto D'Annuntiis.

"Riteniamo che il provvedimento abbia un valore umano e simbolico incommensurabile", viene spiegato in una nota. "L’obiettivo è quello di intervenire in materia funeraria e di polizia mortuaria per legittimare il diritto alla sepoltura dei bimbi mai nati di età gestionale inferiore alle ventotto settimane, non solo in presenza della formale richiesta dei genitori ma anche laddove questa risulti mancante".

"Nel pieno rispetto della Legge 194/78, che regolamenta l’interruzione volontaria della gravidanza - sottolineano gli esponenti di FdI - intendiamo colmare una rilevante lacuna normativa di questa Regione (modificando la legge n.41 del 10 agosto 2012) affinché venga affermato il diritto ad una degna sepoltura a tutte quelle creature che non sono riuscite a venire al mondo, identificandole come vita. Contestualmente, con il provvedimento si intende rivolgere la massima attenzione e tutela a quelle donne che abbiano già subito un importante trauma con la perdita del proprio figlio, impedendo che ne patiscano un altro con la scoperta, spesso tardiva, che il feto verrà smaltito tra i rifiuti speciali".

La proposta di legge, che comporterà una spesa minima a carico del bilancio regionale, coinvolgerà fattivamente le aziende sanitarie che, oltre a dover garantire la sepoltura nei succitati casi di assenza di richiesta da parte dei genitori, dovranno provvedere ad assicurare un’adeguata informazione all’utenza.

A settembre, con la ripresa dei lavori del Consiglio regionale, inizierà l’iter legis di una norma che "affronta una tematica particolarmente delicata, attraverso una scelta eticamente irreprensibile perché promuove la cultura della vita", concludono Testa, Quaglieri e D'Annuntiis.