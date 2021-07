Tribunali minori, stralciato l'emendamento: salta la proroga al 2024

Avevano festeggiato tutti, dal Pd a Forza Italia, dal Movimento 5 stelle a Italia viva passando per i sindacati; persino Fratelli d'Italia, pure dall'opposizione, aveva salutato con favore l'approvazione all'unanimità, nelle Commissioni congiunte Giustizia e Affari costituzionali del Senato, dell'emendamento a prima firma Gianluca Castaldi (M5s) che prorogava di due anni la soppressione dei tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, fino al settembre 2024.

E invece, con un colpo di spugna il governo ha cancellato la proroga.

D'altra parte, si sapeva che la ministra della Giustizia Marta Cartabia era fortemente contraria al provvedimento; tuttavia, non ci si aspettava un intervento a 'gamba tesa' dell'esecutivo.

Un caso 'unico', una ingerenza che va oltre la prassi.

Di fatto, nel corso della discussione in Senato sul decreto legge 80 del 9 giugno scorso, recante misure urgenti per il 'rafforzamento della capacità amministrativa e delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia', dal maxiemendamento presentato è stata stralciata dalla presidente Elisabetta Casellati, per estraneità, la parte relativa ai presidi di giustizia abruzzesi; alcuni parlamentari sono insorti, richiamando l'unanimità raggiunta in Commissione e sottolineando, altresì, come fossero stati accolti altri emendamenti non pienamente attinendi al provvedimento in discussione.

Castaldi ha parlato di "abuso di potere"; il senatore dell'Udc Luigi Vitali di "invasione di campo dei burocrati ministeriali".

Tutto inutile.

In piena notte, il senato ha votato la questione di fiducia con 168 voti favorevoli e 9 contrari (alcuni senatori abruzzesi non hanno partecipato al voto); dunque, al momento i presidi giudiziari di Avezzano, Sulmona Lanciano e Vasto, chiuderanno a settembre del 2022, a meno che non intervenga un disegno di legge estivo a rimettere a ruolo la proroga.

A questo punto, pare davvero improbabile.