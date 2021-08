Incendi, la solidarietà di Biondi alle popolazioni colpite. Le reazioni

Gli incendi che hanno colpito Pescara, la Costa dei Trabocchi e anche alcune zone della provincia di Teramo hanno sollevato diverse reazioni nel mondo politico.

"Solidarietà del Comune dell’Aquila e mia personale ai fratelli pescaresi e a tutte le popolazioni colpite dagli incendi di queste ore" dichiara il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.

"Siamo vicini alla città, in primis ai cittadini feriti e a quelli interessati dai danni, alle istituzioni e a tutti i corpi di soccorso, a partire dai Vigili del Fuoco che hanno lavorato con il consueto coraggio, fino alle associazioni di protezione civile e le forze dell’ordine e tutte le figure che con competenza stanno intervenendo in queste ore a Pescara e sugli altre località e hanno fronteggiato la situazione perché il bilancio dei danni restasse contenuto" afferma il capogruppo del Pd in consiglio regionale Silvio Paolucci.

"Il Governo e la Regione" continuna Paolucci "accompagnino ora con un programma di interventi il riconoscimento della gravità della situazione, che sarà documentata dal Prefetto e dal Comune di Pescara, anche in coordinamento con Anci nazionale e gli uffici competenti della Regione, nonché dagli organi inquirenti che dovranno stabilire se c’è la mano di qualcuno dietro le fiamme di oggi. Questa estate doveva essere la stagione per risollevarsi dopo la lunghissima pandemia, occorre ore fare il necessario per limitare contenere i danni ambientali provocati dal fuoco e poi sarà necessario elaborare un programma di aiuti che restituisca forza e fiducia ai settori economici che dopo la pandemia hanno subito quest’altro duro colpo”.

“Il Partito Democratico regionale esprime sconcerto e preoccupazione per la gravità dell’emergenza" dichiarano Michele Fina e Daniele Marinelli, segretario e responsabile organizzazione del Pd Abruzzo. “La nostra comunità è vicina a tutte le persone che stanno soffrendo e a tutti coloro che si stanno adoperando per combattere le fiamme e mettere in salvo che sta rischiando la vita. A tutti i livelli amministrativi, anche in quelli dove rappresentiamo l’opposizione, il nostro impegno è massimo per il contributo alle operazioni di intervento e soccorso. E’ il momento della coesione della comunità politica, e non solo, di tutta la regione”.

"Vedere la pineta dannunziana a Pescara in fiamme è un colpo al cuore per tutti gli abruzzesi. Oltre alla zona sud di Pescara, ci sono incendi in tutto l'Abruzzo: Costa dei Trabocchi, Ortona, Penne e Fontanelle di Atri. Piena vicinanza e solidarietà ai cittadini dei territori colpiti, ai vigili del fuoco, alla protezione civile e a tutti coloro che stanno lavorando per mettere in sicurezza i territori colpiti e spegnere i focolai. Adesso non è il momento delle polemiche ma vanno accertate le responsabilità di questi gravissimi incendi" commenta Tommaso Di Febo, coordinatore regionale di Articolo Uno Abruzzo

Mariani: "Marsilio riferisca in consiglio"

"Mentre tutti siamo attoniti nel guardare le drammatiche immagini degli incendi che in queste ore stanno devastando la nostra Regione da Pescara al teramano, ho letto con attenzione e con un po' di rammarico la nota del segretario regionale Conapo. Sabato è avvenuto un grave incendio boschivo nei pressi della mia abitazione e di un'importante azienda agricola a Campli. Ho visto con i miei occhi, durante tutta la giornata, le difficoltà operative dei vigili del fuoco nel coordinare pochi uomini e mezzi. Per il segretario Conapo un incendio boschivo nei pressi della mia abitazione e dell'assessore regionale Quaresimale dovrebbe servire a svegliare la politica sulla grave situazione che c'è in Abruzzo sul tema anti incendi. Purtroppo la realtà dei fatti è che la maggioranza latita e scappa invece di dare risposte: oggi, con una situazione meteo difficile e complessa, il Presidente Marsilio era in montagna ad inaugurare un rifugio con indosso la giacca della Protezione Civile. Nel 2021 la Regione ha tagliato un terzo delle risorse per la campagna AIB (Anti Incendio Boschivo): 180.000 euro in meno che Marsilio & soci oggi devono giustificare agli abruzzesi. Sabato durante la giornata di incendi ero presente sul posto e ho provato, esercitando il mio ruolo di semplice consigliere regionale (per di più di opposizione), ad agire sui canali istituzionali per inviare altri uomini e mezzi. Altri, pur con maggiori competenze, erano irraggiungibili…anche al telefono. Chiedo ufficialmente al Presidente Marsilio di fornire martedi al Consiglio Regionale un'informativa dettagliata sulla grave situazione in corso in queste ore nella nostra Regione: se non lo farà chiederò immediatamente un Consiglio Regionale straordinario sul tema".

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale di Abruzzo in comune Sandro Mariani.