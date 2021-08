Incendi, Pettinari: "Investire su prevenzione". Pagano: "Ferita profonda"

“E’ stata una giornata devastante quella di ieri, maggiormente per Pescara dove le fiamme si sono pericolosamente avvicinate ad alcune abitazioni e dove è andata in fumo parte della Riserva naturale della Pineta Dannunziana. I danni sono ancora indefiniti ma sappiamo già di aver perso tanto, tantissimo. Gli incendi sembravano scattare in modo sistematico e mi auguro che presto partano i dovuti accertamenti sull’origine dei focolai, perché se c’è una mano dietro questo inferno va punita severamente".

Così il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari.

"Un ringraziamento doveroso va fatto a tutti i vigili del fuoco, i volontari di protezione civile e le forze dell’ordine in genere che si sono trovate a gestire una situazione davvero difficile, ma anche a tutti quei liberi cittadini che con grande coraggio non hanno esitato un attimo a dare una mano. Investire sulla prevenzione degli incendi è fondamentale. Una necessità che come forza di opposizione abbiamo sempre portato all’attenzione di chiunque fosse alla guida di Regione Abruzzo. Purtroppo non sempre le nostre richieste sono state ascoltate. Anche i maggiori sindacati dei Vigili del fuoco, proprio nei primi giorni di luglio, hanno lamentato un taglio di circa 200 mila euro, rispetto allo stanziamento dell’anno precedente, delle risorse economiche che la Regione Abruzzo eroga loro per fare fronte alla lotta attiva agli incendi boschivi. Una scelta discutibile che, ancor di più oggi, dovrebbe far riflettere e portare la Giunta regionale a fare un passo indietro sulla questione e mettere a disposizione ogni centesimo possibile per evitare che situazioni come ieri possano ripresentarsi”.

Pagano: "Ferita profonda, serve intervento rapido e mirato"

"Ho seguito sin dal primo momento e con angoscia il divampare e le conseguenze del furioso incendio che ha aggredito domenica 1 agosto la zona Sud di Pescara, e segnatamente il Parco naturale Riserva dannunziana, che è andato distrutto per oltre un terzo come purtroppo testimoniano le immagini diffuse dai mezzi di informazione e, in particolare, le riprese aeree. Di fronte a un disastro di tale portata che investe le persone, ovvero i residenti nella zona della pineta, e il patrimonio naturalistico nel suo complesso, è quanto mai doveroso agire per tempo e a tutti i livelli istituzionali".

Ad affermarlo, in una nota, è il coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo Nazario Pagano.

"Sono in stretto e continuo contatto con il sindaco Carlo Masci e con il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, ai quali ho garantito ogni mio supporto nell’interfacciarmi con il Parlamento, con il Governo e con i ministri competenti per un intervento che sia rapidissimo e mirato. Non sarà lasciato nulla al caso e nulla di intentato per sanare questa profonda ferita nel tessuto urbano e sociale di Pescara".