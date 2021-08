Cratere 2009, ancora una fumata nera per l'elezione del coordinatore dei sindaci

Fumata nera per l'elezione del coordinatore dei sindaci del cratere 2009.

A causa di alcune assenze all'assemblea convocata a Fossa dal primo cittadino di Cugnoli Lanfranco Chiola, la nomina è stata rinviata di nuovo. A data da destinarsi.

E' quasi un anno che manca la figura di riferimento per i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto di 12 anni fa, che faccia da collegamento tra i territori, l'Ufficio speciale per la ricostruzione del cratere e il Governo.

"Il fatto che l'assemblea sia stata convocata solo oggi, 10 Agosto, fa capire a chiunque che il sindaco Chiola sta facendo di tutto per mantenere lo status quo", l'affondo del segretario regionale del Partito democratico Michele Fina. "Sono grato a tutte le amministrazioni che, nonostante la singolarità della convocazione, hanno garantito la loro presenza. Non si può non biasimare invece chi è stato assente, contro gli interessi del proprio comune e dei propri amministrati".

Oramai un paio di mesi fa, i sindaci di Acciano e Tornimparte, Fabio Camilli e Giacomo Carnicelli, delegati dai colleghi di centrosinistra ad avviare un confronto con il centrodestra per arrivare ad una nomina condivisa da tutti, avevano inteso sottolineare come "gli interessi del territorio" venissero "prima di qualunque interesse di parte".

Parole che, di fatto, avevano confermato i rumors che volevano le forze di centrodestra incapaci di fare sintesi su un profilo condiviso.

Tensioni che sono state confermate oggi.

Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, assai attivo nel tentativo di trovare una quadra, ha più volte ribadito che vanno scongiurate ipotesi di frammentazione dell'unità del fronte dei sindaci: "è fondamentale per continuare a fornire risposte puntuali alle istanze e alle necessità dei territori"; evidentemente il compito non è affatto semplice, visti gli interessi in campo.

"Nei mesi scorsi", avevano svelato Camilli e Carnicelli alla fine di giugno, "abbiamo partecipato a diversi incontri e, in ogni occasione, abbiamo rappresentato l'urgenza di una profonda riforma della governance del sisma 2009; in particolare, la necessità di un Coordinatore unico e quindi con la giusta autorevolezza per affrontare i tanti problemi irrisolti come la ricostruzione pubblica ed i rapporti tra Comuni e USRC. Ebbene, nonostante la disponibilità dichiarata a costruire insieme questo nuovo assetto e l'impegno preso a garantire comunque una nuova governance entro maggio, ad oggi, purtroppo, non riusciamo ad arrivare alla convocazione dell’Assemblea dei Sindaci".

La convocazione è arrivata, ma ha portato ad un nulla di fatto.

"Tutti gli amministratori hanno più volte sottolineato i tanti problemi irrisolti come la ricostruzione pubblica e i rapporti tra Comuni e USRC - le parole del segretario regionale del Pd Fina - Tutti sollecitano tempestività dai governi e chiedono di poter condividere le opportunità che si sono aperte, con molte essenziali nuove risorse economiche da investire. Per questo è grave ogni ritardo, ogni rinvio, ogni assenza. Auspico che l'Assemblea dei sindaci possa essere riconvocata nel più breve tempo possibile, senza lasciar trascorrere altro tempo come si è fatto nei mesi scorsi. Ne va della credibilità e del futuro della parte più delicata e bisognosa di aiuto della nostra regione".