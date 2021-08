Abruzzo Engineering, cambio al vertice: Di Biase, capo di gabinetto di Biondi, pronto a subentrare all'amministratore unico Di Teodoro

Cambio al vertice di Abruzzo Engineering.

A quanto si apprende, l'amministratore unico Franco Di Teodoro verrà sostituito da Andrea Italo Di Biase, all'attuale capo di gabinetto del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi.

Di Teodoro, avvocato teramano nominato nel febbraio 2017, a seguito dell'azzeramento delle perdite della società e della ricostituzione del capitale sociale con l'uscita dalla procedura di liquidazione, era stato prorogato nei mesi scorsi per le difficoltà del centrodestra a trovare la quadra sulla indicazione del successore, considerato che la 'poltrona' è assai appetita.

Era chiaro, però, che appena si fosse raggiunta l'intesa avrebbe dovuto lasciare l'incarico; il momento è arrivato: la prossima assemblea, convocata il 26 agosto prossimo, indicherà Di Biase.

Un 'successo' politico per il sindaco dell'Aquila Biondi, se è vero che un uomo di sua strettissima fiducia andrà a guidare l'azienda pubblica a qualche mese dalle elezioni comunali; parliamo di una società in house di Regione Abruzzo che, tra le altre funzioni, si occupa delle attività di ricostruzione post sisma, con una pianta organica, al 31 dicembre 2020, di 152 dipendenti a tempo indeterminato - 6 in struttura di direzione e 146 in produzione - cui si aggiungono i contratti di consulenza e supporto esterno.

Insomma, un incarico di primissimo piano e, come detto, piuttosto ambito.

Di Biase, ingegnere di 44 anni, già consigliere comunale a Molina Aterno dal 1999 al 2010, consigliere della Comunità Montana Sirentina dal 1999 al 2001 nonché delegato presso il Consiglio della comunità del parco Sirente Velino, è stato assunto dalla Comunità montana Sirentina nell'area tecnica nel 2002, con mansioni aggiuntive presso l'ufficio di presidenza (nel 2008 è stato stabilizzato a tempo intedeterminato); responsabile dell'area tecnica del comune di Fontecchio fino al 2014, dal 2008 tecnico istruttore del comune di San Demetrio né Vestini e successivamente responsabile dell'area tecnica dello stesso Ente, nel 2011 tecnico istruttore del comune di Fagnano Alto e per sei mesi anche qui responsabile dell'area tecnica, dal 2012 al 2014 componente dell'ufficio sisma del comune di Poggio Picenze, Di Biase si è trasferito definitivamente al comune di San Demetrio né Vestini, nel 2014, attraverso mobilità dalla Comunità Montana Sirentina.

Dal 1 settembre 2016 è in mobilità presso il Comune dell'Aquila con mansione, appunto, di capo di gabinetto, ruolo di strettissima fiducia del sindaco della città.

Ora il grande salto al vertice di Abruzzo Engineering, che, dopo la transazione con l'allora socio privato Selex Service Management del gruppo Finmeccanica, che deteneva il 30% delle quote, e l'uscita della Provincia dell'Aquila che ne aveva il 10%, sotto la giunta di centrosinistra guidata da Luciano D'Alfonso è divenuta al 100% di proprietà della Regione Abruzzo, società 'in house' come si diceva che, come tale, accede a commesse ad affidamento diretto da parte dell'ente pubblico proprietario.

Abruzzo Engineering, in particolare, fornisce funzioni, attività di servizio e di supporto nell'ambito ambientale, di monitoraggio del territorio e di difesa del suolo, delle acque e dei sistemi idrici, della protezione civile, della digitalizzazione e realizzazione di sistemi dati, della programmazione e rendicontazione, dell'archiviazione e dei sistemi informativi e, soprattutto, delle attività della ricostruzione post-sisma e della gestione dell'emergenza.