Sassa: il 2 settembre assemblea itinerante del circolo Pd

Assemblea itinerante del circolo Pd di Sassa, giovedì 2 settembre.

Prima tappa alle ore 10, al il progetto CASE di Pagliare, presso lo spazio sottostante le due piastre evacuate; qui è previsto un punto stampa. Seguirà un sopralluogo degli spazi limitrofi, della Sercom e del vicino torrente delle Cese. Dunque, ci sarà un incontro con i residenti per la presentazione di una proposta di riqualificazione.

Per la seconda tappa si proseguirà per Colle Sassa, con appuntamento per le 11 presso la strada interpoderale antistante il tratto di strada crollato; incontro con i residenti, ascolto ed elaborazione proposte.

Con la terza tappa si chiuderà l'assemblea a San Martino, con appuntamento orientativo per le 12 presso l'aia comunale; anche qui è previsto l'incontro con i residenti per elaborare proposte sulle criticità emerse.

Il circolo terrà nuove assemblee-sit in nelle prossime settimane, proseguendo i sopralluoghi e l'incontro con le comunità in tutti i quartieri e frazioni.