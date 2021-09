Provincia dell'Aquila: Consiglio approva il rendiconto 2020

Il Consiglio della Provincia dell'Aquila, all'unanimità, ha approvato stamane rendiconto di gestione per l’anno 2020.

Si è provveduto a una ricognizione dei beni mobili per un valore complessivo pari a 344.000 euro; per quanto concerne il patrimonio immobiliare risulta un risultato positivo per oltre 13 milioni di euro per un valore complessivo degli immobili di proprietà dell’Ente di oltre 212 milioni di euro.

Per la sezione gestionale, l’anno 2020 evidenzia che le maggiori entrate sono state determinate dal gettito di natura tributaria pari a 34 milioni, per un totale complessivo delle entrate pari a 58 milioni di euro.

Le spese sono state complessivamente pari a 54 milioni, di cui 11 milioni quale contributo per la finanza pubblica statale. Tra le principali spese si segnalano oltre 16 milioni di euro per investimenti su strade e scuole.

Il risultato di amministrazione del 2020 ammonta a oltre 111 milioni di euro e l’esercizio finanziario evidenzia il pieno equilibrio di bilancio con un fondo di cassa che supera i 155 milioni di euro.

“Il risultato del rendiconto, attraverso una oculata gestione, mostra la dinamicità di programmazione dell’Ente – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso -, che ha consentito investimenti per milioni di euro in tutti i settori di competenza ottenendo risultati lusinghieri e permettendoci, nel futuro, un’agile programmazione, nonostante le difficoltà provocate dalla mancanza atavica di personale a seguito della riforma ‘Delrio’”.