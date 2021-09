Coordinamento sindaci cratere, soddisfazione bipartisan per elezione di Anastasio e Giorgi

Soddisfazione bipartisan per l'elezione di Gianni Anastasio a coordinatore dei sindaci del cratere 2009, in quota centrosinistra, e di Massimiliano Giorgi come vice, scelto dai primi cittadini di centrodestra.

"E’ importante il rinnovo del vertice di questo importante strumento di governance di un procedimento complesso, quale è la ricostruzione che interessa i comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, che ancora deve essere conclusa e necessita ancora delle dovute interlocuzioni a tutti i livelli" le parole di Guido Liris (Fratelli d'Italia), assessore della Regione Abruzzo con delega aree interne e cratere.

"L’elezione di esperti amministratori, quali Anastasio e Giorgi, che prescinde dalle appartenenze politiche ed è condivisa da parte di tutti i sindaci, rappresenta una garanzia di operatività e compattezza del territorio ed auguro loro sincero buon lavoro, ringraziando il predecessore Lanfranco Chiola per il lavoro svolto sino ad oggi. La Regione Abruzzo, tramite l’assessorato da me rappresentato, continuerà ad essere costantemente al fianco dei sindaci del cratere, essendo il principale interlocutore istituzionale, in stretto rapporto con la Struttura Tecnica di Missione a livello centrale".

Soddisfazione è stata espressa anche dalla segreteria provinciale del Pd, "per un’elezione da tempo attesa e molto importante per il futuro della ricostruzione", si legge in una nota firmata da Francesco Piacente. "La scelta dei sindaci è ricaduta su una figura di grande solidità professionale e istituzionale, un sindaco di lungo corso che conosce l’amministrazione pubblica e il territorio. Caratteristiche fondamentali per il lavoro di coordinamento che la nuova fase esige per un concreto avanzamento della ricostruzione, avvalorata dei nuovi strumenti economici e normativi messi a disposizione dal legislatore nazionale. L’impegno del Partito democratico al Governo del Paese - ha aggiunto Piacente - si è potuto dotare dell’intenso lavoro portato avanti dal Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini e dell’attività parlamentare dell’On. Stefania Pezzopane che, tra gli altri, hanno consentito di ottenere risorse per 1,78 miliardi a valere delle risorse europee del PNRR che consentiranno di dare un decisivo impulso alla ricostruzione".

Con l’elezione del Coordinatore dei Sindaci del cratere, dunque, la governance ritrova un suo assetto stabile e i sindaci, meritoriamente, ristabiliscono un assetto di equilibrio istituzionale – continua nel comunicato Piacente – aggiungendo "una nota di grande soddisfazione dal punto di vista politico, considerato che Gianni Anastasio recentemente ha deciso di tornare ad impegnarsi nel PD. È per noi un ulteriore elemento di soddisfazione che dà merito del grande lavoro di ricucitura e allargamento che il nostro partito sta realizzando sul territorio. Avere di nuovo al nostro fianco un sindaco di un comune importante, già capogruppo in provincia per il PD, e da oggi coordinatore dei sindaci è un elemento di grande soddisfazione e buon auspicio per il futuro".