L'Aquila: per gli eventi estivi impegnati 2 milioni e 171 mila euro. La Perdonanza è 'costata' 1 milione e 754 mila euro, 581 mila euro agli artisti

A L'Aquila, per gli eventi del cartellone estivo 2021 sono stati spesi 2 milioni 171mila e 433 euro.

A fare di conto sono stati i consiglieri comunali di opposizione Giustino Masciocco, Anna Lucia Bonanni, Stefano Albano, Lelio De Santis, Angelo Mancini, Giustino Masciocco, Stefano Palumbo, Paolo Romano ed Elisabetta Vicini che, "ritenendo moralmente utile mettere a conoscenza i nostri concittadini dei costi sostenuti dal Comune per la realizzazione degli spettacoli" hanno comunicato stamane, in conferenza stampa, "i costi effettivamente sostenuti, a carico delle casse comunali, complessivi e divisi per iniziativa".

I Cantieri dell'Immaginario sono costati 280 mila euro; il Cinema sotto le stelle 50 mila e 919 euro; Aspettando la Perdonanza 86.850 euro; la Perdonanza, invece, è pesata sulle casse comunali per 1 milione e 753 mila e 633 euro, 964 mila e 343 euro a valere sul bilancio del Comune e 789 mila e 320 euro sul bilancio del Comitato Perdonanza.

Il totale supera abbondantamente i 2 milioni di euro.

Lasciamo ai cittadini aquilani valutare se sia una spesa congrua o meno, considerato, soprattutto, che in piena pandemia gli eventi sono stati riservati a pochi 'fortunati' spettatori che sono riusciti a prenotare o acquistare un biglietto, con le difficoltà che vi abbiamo raccontanto.

I COSTI DEI CANTIERI DELL'IMMAGINARIO

Come detto, l'edizione 2021 dei Cantieri dell'Immaginario è costata 280 mila euro, a valere sui fondi Restart.

In particolare:

65mila euro sono stati destinati al Teatro stabile d'Abruzzo;

30mila euro alla Società dei Concerti Barattelli;

8mila euro a InScena;

6mila euro a Teatro Zeta;

20mila euro ai Solisti Aquilani;

2mila euro al Gruppo Emotion;

12mila euro all'Istituzione Sinfonica Abruzzese;

35mila euro al direttore artistico Leonardo De Amicis;

40mila euro al Service Audio-Video (gestiti dal TSA come coordinatore);

33mila euro a Safety e Security (gestiti dal TSA come coordinatore);

17mila euro alla comunicazione (gestiti dal TSA come coordinatore);

2mila euro alle spese di biglietteria (gestiti dal TSA come coordinatore);

10mila euro al coordinamento progetto (TSA).

I COSTI DEL CINEMA SOTTO LE STELLE

La kermesse "Il Cinema sotto le stelle" è costata, invece, poco meno di 51 mila euro.

Nello specifico:

18.760 euro sono stati spesi per i servizi di vigilanza;

18mila euro per Safety e Security;

9.364 euro per il Service Audio-Video:

18mila euro per le sanificazioni;

1.667 euro per la gestione della biglietteria;

790 euro per il materiale promozionale;

507 euro per il piano di evacuazione.

I COSTI DI ASPETTANDO LA PERDONANZA

Sul programma Aspettando la Perdonanza sono stati investiti 86.850 euro.

Nel dettaglio:

37.966 euro sono stati spesi per il palco e il service di San Bernardino;

18.910 euro per il noleggio palco e attrezzature di Arischia;

15.860 euro per il noleggio palco e attrezzature di Paganica;

5.673 euro per Safety e security;

507 euro per la redazione del piano di sicurezza;

4.880 euro per il Service Audio-Video;

2.194 euro per l'evento "Passi e ripassi storici" al Castello;

858 euro per la verifica di alcuni alberi alla villa di Paganica.

I COSTI DELLA PERDONANZA CELESTIANA

Come anticipato, la Perdonanza Celestiniana è pesata sulle casse comunali per 1 milione e 753 mila e 633 euro: 964 mila e 343 euro a valere sul bilancio del Comune e 789 mila e 320 euro sul bilancio del Comitato Perdonanza.

Partiamo dalle risorse imputate sul bilancio del Comune: abbiamo già scritto, nei giorni scorsi, che per la comunicazione sono stati impegnati 109mila e 275 euro: per il dettaglio, vi rimandiamo al nostro approfondimento [qui]. Vanno aggiunti 865.517,77 euro così distribuiti:

235mila e 460 euro per il palco sulla scalinata di San Bernardino;

38mila euro di Service Audio a San Bernardino;

201mila e 300 euro per il palco a Collemaggio;

209mila e 418 euro di Service Audio a Collemaggio;

80mila euro per Safety e Security;

27.572 euro per il noleggio e montaggio dei bagni chimici Sebach;

12.184 euro per Safety e progettazione sicurezza;

15.372 euro per la direzione esecutiva cui vanno aggiunti 1.905 euro per i costi di sicurezza in fase di progettazione;

14mila euro di Siae;

10mila e 450 euro per la kermesse 'Sulle tracce del drago";

6mila 153 euro di sanificazioni;

2.745 euro per i gazebi;

2.196 euro per le guide rosse;

1.500 euro per la verifica di alcune alberature.

Sfogliando le risorse imputate al Comitato Perdonanza si evince che per gli artisti sono stati impegnati 582mila euro. Inoltre:

65mila euro sono andati a viaggi, alloggi e trasporti;

30mila e 500 euro per strutture espositive e strumentazione varia;

7.320 euro per la progettazione;

50.020 euro per montaggi, smontaggi e servizi di facchinaggio;

30mila euro per la Siae;

12.200 euro per la vigilanza;

poco più di 13mila euro per le assicurazioni.

Va chiarito che il bilancio di previsione del Comitato prevede entrate per 782 mila euro - 160mila euro a valere sui fondi Restart, 42mila euro di contributi privati e il resto di contributi pubblici - e uscite, appunto, per poco meno di 790mila euro.