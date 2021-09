Pd L'Aquila si apre alla città col Forum delle Idee

"Continua il processo di allargamento e rinnovamento del Partito Democratico dell’Aquila che si apre alla città dando vita al Forum delle Idee. Sarà un importante luogo di rappresentanza di personalità indipendenti che hanno deciso di costruire con noi un progetto per la città. Ora c'è bisogno di un'elaborazione critica così da ricomporre insieme ai cittadini e alle cittadine il progetto politico per i prossimi anni e per le prossime elezioni".

Si legge in una nota dei dem che spiegano: "Il forum ci aiuterà a produrre una proposta condivisa, il più larga è collegata possibile nella città. Produrremo un documento chiaro, capace di restituire la complessità di questa città attraverso un sistema di progetti ed iniziative. Abbiamo appena iniziato ad invitare amiche ed amici che dalla società civile hanno accettato di parlare con noi e continueremo: Rita Salvatore, Pierluigi Properzi, Matteo Griguoli, Paola Inverardi, Massimo Prosperococco, Alessandro Tettamanti, Alfredina Gargaglione, Anna Tellini, Ezio Rainaldi, Gianni Pappalepore, Carlo Salustro, Silvano Cappelli, Rita Maione, Paolo Muzi, Ilir Assanai, Paola Casaretti, Goffredo Palmerini, Alfonso Paone, Alessia Salvemme e ancora tante altre".

La prossima settimana sarà presentato il programma del forum e l’elenco delle personalità che hanno raccolto finora il nostro invito, in un’apposita conferenza stampa. Partito Democratico Unione Comunale L’Aquila