Green pass, Marsilio: "No ad atteggiamenti coercitivi". Marcozzi: "Parole gravi"

“Le parole pronunciate dal presidente Marco Marsilio che leggiamo questa mattina sulla stampa in merito al green pass sono gravi e irresponsabili. Sono dichiarazioni da campagna elettorale di bassa lega, che arrivano peraltro in un giorno di fondamentale importanza come quello della riapertura delle scuole. Mai come adesso, in un momento in cui le misure per il contenimento del Covid verranno messe inevitabilmente a dura prova, dai rappresentanti delle istituzioni dovrebbero arrivare messaggi che diano fiducia ai cittadini nei mezzi individuati dallo Stato per cercare di tornare alla normalità. Vedere un Presidente di Regione che sceglie invece di cavalcare l'onda del malcontento dopo tutto quello che il personale medico e ogni cittadino hanno dovuto affrontare nell'ultimo anno e mezzo, è semplicemente vergognoso”.

E’ il commento del capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi alle dichiarazioni del Presidente della Regione Marco Marsilio che stamattina, in una dichiarazione rilasciata al quotidiano Il Messaggero, ha definito la misura sull’estensione del green pass - su cui l’esecutivo sta lavorando - “un'iniziativa che il governo assume per creare un tema di falsa sicurezza a buon mercato perché poi scarica su altri l'onere di far rispettare queste regole. Il Green Pass - ha spiegato Marsilio - è stato accolto come strumento per liberare alcune attività mentre ora ha assunto un'immagine quasi contraria di restrizione». Marsilio si è quindi detto favorevole al “certificato per i grandi eventi di massa” ma contrario ad “atteggiamenti coercitivi”. “Servirebbe uno Stato che parla chiaro - ha sottolineato il presidente di Regione - e che si assume l'onere del risarcimento nei casi, rari, in cui la vaccinazione produce gravi effetti”.

Di altra opinione la consigliera Marcozzi che ha inteso sottolineare come il green pass sia “uno strumento come ce ne sono altri per cercare di contenere il contagio, a disposizione dello Stato, che ha il dovere di tutelare la salute pubblica nel rispetto della Costituzione. Non solo, ma come abbiamo già visto nel momento della sua istituzione, un eventuale allargamento dell'utilizzo del green pass potrà fornire una spinta ulteriore alla campagna vaccinale, l'unico strumento realmente efficace per superare, una volta per tutte, l'emergenza Covid. La scienza ha tracciato la via maestra per uscire dal momento più buio della nostra storia dal dopoguerra a oggi, e lo ha fatto nonostante la confusione che regna in alcuni partiti politici che provano senza sosta a fare sciacallaggio sulle paure delle persone”.

“Dopo le affermazioni che abbiamo letto questa mattina - conclude Marcozzi - mi domando con quale credibilità il Presidente Marsilio potrà sedersi al tavolo del Gruppo Tecnico Scientifico regionale, della Conferenza Stato-Regioni, o fornire qualsiasi tipo di indicazione sul contrasto al Covid”.