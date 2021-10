Elezioni, exit poll: ballottaggio a Roma. Milano, Bologna e Napoli al centrosinistra

Alle 15 si sono chiuse le urne delle elezioni amministrative, i presidenti di seggio iniziano a conteggiare i risultati di una consultazione caratterizzata dalla bassa affluenza.

Oltre che per la scelta dei sindaci di 1.192 Comuni, si è votato per le regionali in Calabria e le suppletive della Camera nei collegi di Siena e Roma-Primavalle.

Le proiezioni arriveranno nel tardo pomeriggio e per i risultati ufficiali bisognerà attendere almeno fino a domani.

Stando agli exit poll Opinio Rai, a Roma si configura un testa a testra tra Michetti, candidato del centrodestra che si attesterebbe tra il 27 e il 31%, e Gualtieri, dato tra il 27 e il 30,5%: giochi aperti, dunque, verso il ballottaggio. Un ruolo decisivo verrà giocato da Calenda che, con la sua lista, si attesta intorno al 20%. Al quarto posto la sindaca uscente, Virginia Raggi.

A Milano, l'uscente Sala della coalizione di centrosinistra dovrebbe farcela al primo turno: è dato tra il 54 e il 58%, con lo sfidante Bernardo di centrodestra fermo tra il 32 e il 36%.

Anche a Napoli e Bologna il centrosinistra potrebbe vincere al primo turno: a Napoli, Manfredi si attesta tra il 57 e il 61% (Maresca è tra il 19 e il 23%); a Bologna, Lepore è dato oltre il 60% (tra il 61 e il 65%) con Battistini tra il 26,5 e il 30,5%.

A Torino avanti Lo Russo del centrosinistra (44-48%).

Alle regionali in Calabria, invece, in base sempre al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46,5-50.5%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24-28%; al terzo posto Luigi de Magistris con 21-25%.