L'Aquila, Sinistra Italiana: "Prendere l'autobus può essere una disgrazia"

Nella città dei grandi eventi prendere l’autobus può essere una disgrazia.

Come dimostrano le foto, "è evidente lo stato di degrado nel quale è stato abbandonato il nostro territorio, in maniera più lampante nei quartieri periferici e nelle frazioni, nonostante i tributi che noi cittadini siamo chiamati a sborsare per vedere garantiti i servizi essenziali", la denuncia di Pierluigi Iannarelli e Gamal Bouchaib del circolo aquilano di Sinistra Italiana.

"Numerose sono le segnalazioni pervenute e forse è il caso di attivarsi con la massima urgenza affinché le pensiline e le paline di fermata degli autobus siano immediatamente messe in sicurezza e ripulite, in attesa di un ripristino totale della decenza. La Città non e’ fatta solo di eventi estivi, cittadini e turisti hanno il diritto di vivere il centro e le periferie sempre e dignitosamente".