Elezioni in Abruzzo: centrosinistra avanti a Sulmona, Vasto e Francavilla. Centrodestra in testa a Lanciano. Ecco tutti i sindaci eletti nei 72 comuni al voto

In Abruzzo va configurandosi un risultato oltre le aspettative per il centrosinistra nei cinque Comuni con più di 15mila abitanti nei quali il ballottaggio è in programma il 17 e 18 ottobre prossimi.

Stando ai dati diffusi dai comitati elettorali, a Vasto l'uscente Francesco Menna si attesterebbe al 45%; il candidato di centrodestra Guido Giangiacomo segue al 20%. La civica Alessandra Notaro è terza al 17%; il Movimento 5 stelle, con Dina Carinci, si ferma intorno al 10%.

Anche a Francavilla avanti il centrosinistra con Luisa Russo che potrebbe centrare l’elezione al primo turno; spera nel ballottaggio il candidato del centrodestra Roberto Angelucci.

A Roseto in vantaggio il civico Mario Nungnes, sostenuto dall’ex deputato Cesare Sottanelli, coordinatore regionale di Azione. Si giocano il ballottaggio l’ex deputato e ed ex consigliere regionale Tommaso Ginoble di Italia Viva e il candidato di centrodestra William Di Marco. Fuori dai giochi il sindaco uscente del centrosinistra Sabatino Di Girolamo e Rosaria Ciancaione del Movimento 5 stelle.

A Lanciano l’avvocato Filippo Paolini, candidato del centrodestra, sfiora il 48%; Leo Marongiu, 40enne presidente del consiglio uscente della giunta di centrosinistra di Mario Pupillo, è al 43%. Il Movimento 5 stelle di Sergio Furia è sotto il 5%.

Sorpresa a Sulmona dove è in testa il candidato di centrosinistra e Movimento 5 stelle Gianfranco Di Piero, oltre il 40%; secondo Andrea Gerosolimo, ex assessore regionale, che si attesta al 34%. Indietro il candidato del centrodestra Vittorio Masci, sostenuto da Lega, Fdi e Fi: è dato intorno al 20%. "Attendiamo i risultati definitivi che arriveranno in nottata per avere un quadro più chiaro", le parole di Gerosolimo. "Al momento le nostre liste raggiungono un risultato molto confortante perché siamo la prima coalizione. C'è un po' di delusione per il risultato del sottoscritto che si attesta sotto le liste anche se una flessione l'avevamo prevista. Le prossime 48/72 ore saranno determinanti per le scelte da fare".

Tra i primi a commentare i risultati in Abruzzo è il segretario regionale del Pd, Michele Fina: "Una vittoria netta delle nostre candidate e dei nostri candidati, il risultato complessivo ci incoraggia e premia un lavoro serio di ricostruzione. Per il centrodestra è una sconfitta che rivela una debolezza evidente: i suoi candidati hanno dovuto fare uno sforzo immane per fare fronte alle divisioni nazionali e al malgoverno regionale".

Per Fina “il quadro nazionale, che vede il Pd e in generale il centrosinistra vincere al primo turno in tre capoluoghi di regione su cinque (un dato senza precedenti), e negli altri due andare al ballottaggio da favoriti, si riflette pienamente in Abruzzo. Si affermano in molti Comuni sindache e sindaci di centrosinistra, a cui facciamo gli auguri e ci mettiamo a disposizione per il difficile e decisivo lavoro che affronteranno in questa fase storica. Nei cinque Comuni con oltre 15mila abitanti, sono perfino entusiasmanti le affermazioni di Francesco Menna e Luisa Russo a Vasto e Francavilla al Mare; il dato di Lanciano conferma l’ottimo profilo e l’ottimo lavoro di Leo Marongiu, degno rappresentante di una classe dirigente giovane, competente, che siamo certi continuerà fino alla vittoria del secondo turno nel caso di un possibile, straordinario ballottaggio. Sulmona presenta poi un dato politicamente rilevantissimo: un’alleanza larga delle forze politiche del centrosinistra con i Cinque Stelle raggiunge con Gianfranco Di Piero, il più votato, il ballottaggio in una posizione di favore in un contesto in cui i pronostici davano altri equilibri ed altri favoriti. A Roseto degli Abruzzi purtroppo il centrosinistra paga le divisioni e il mancato sostegno all’amministrazione Di Girolamo: attendiamo i risultati finali e decideremo il da farsi”.

"Un sincero augurio di buon lavoro a tutti i sindaci, eletti per la prima volta o confermati, dei comuni della provincia dell'Aquila e in particolare a quelli a cui sono più legato in termini di affinità politica e reciproca stima", afferma in una nota l'assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris, di Fratelli d'Italia.

"Penso, in particolare, a Noemi Silveri eletta a Secinaro, ad Antonio Silveri a Ofena, a Luigina Antonacci a Castelvecchio Calvisio, a Fabrizio Boccabella e Vincenzo Calvisi a Fossa, a Nicola De Simone a Scurcola Marsicana e a Pierluigi Oddi a Civitella Roveto", aggiunge Liris. "Il mio percorso politico è iniziato in un Comune e, seppur capoluogo, so bene le difficoltà che incontrano gli amministratori 'in trincea' quotidianamente, soprattutto quelli dei centri minori, spesso piccolissimi, in aree svantaggiate e dove si lotta quotidianamente contro lo spopolamento e per il mantenimento di servizi essenziali. Da amministratore regionale sento di dover garantire loro che la Regione farà di tutto per sostenerli", conclude l'assessore.

In Abruzzo, l’affluenza è stata del 61,27%; nelle precedenti amministrative dell’ottobre dell’anno scorso era stato del 66,77%. La percentuale regionale è però superiore a quella italiana, del 59,53%.

I sindaci eletti: Comuni con più di 15mila abitanti

FRANCAVILLA

LANCIANO

ROSETO DEGLI ABRUZZI

SULMONA

VASTO

Comuni con più di 5mila abitanti

BELLANTE: Giovanni Melchiorre ELETTO SINDACO

CASALBORDINO: Filippo Marinucci ELETTO SINDACO

COLLECORVINO: Paolo D'Amico ELETTO SINDACO

MANOPPELLO: Giorgio De Luca, ELETTO SINDACO

PENNE: Gilberto Petrucci, ELETTO SINDACO

POPOLI: Moriondo Santoro ELETTO SINDACO

SAN GIOVANNI TEATINO: Giorgio Di Clemente ELETTO SINDACO

TAGLIACOZZO: Vincenzo Giovagnorio ELETTO SINDACO

Comuni in Provincia dell’Aquila

ALFEDENA: Luigi Milano ELETTO SINDACO

BISEGNA: Mercuri Antonio ELETTO SINDACO

CALASCIO: Paolo Baldi ELETTO SINDACO

CAMPOTOSTO: Ercole Di Girolami ELETTO SINDACO

CANISTRO: Gianmaria Vitale ELETTO SINDACO

CAPITIGNANO: Franco Pucci ELETTO SINDACO

CARAPELLE CALVISIO: Rosella Galasso ELETTA SINDACA

CASTELVECCHIO CALVISIO: Luigina Antonaccia ELETTA SINDACA

CERCHIO: Gianfranco Tedeschi ELETTO SINDACO

CIVITA D’ANTINO: Sara Cicchinelli ELETTA SINDACA

CIVITELLA ROVETO: Pierluigi Oddi ELETTO SINDACO

COCULLO: Sandro Chiocchio ELETTO SINDACO

FOSSA: Fabrizio Boccabella ELETTO SINDACO

OFENA: Antonio Silveri ELETTO SINDACO

ORTONA DEI MARSI: Giuseppe Buccella ELETTO SINDACO

ORTUCCHIO: Raffaele Favoriti ELETTO SINDACO

OVINDOLI: Angelo Ciminelli ELETTO SINDACO

PERETO: Giacinto Sciò ELETTO SINDACO

PREZZA: Marianna Scoccia ELETTA SINDACA

RIVISONDOLI: Giancarlo Iarussi ELETTO SINDACO

ROCCARASO: Francesco Di Donato ELETTO SINDACO

SAN VINCENZO VALLE ROVETO: Carlo Rossi ELETTO SINDACO

SCONTRONE: Francesco Melone ELETTO SINDACO

SCURCOLA MARSICANA: Nicola De Simone ELETTO SINDACO

SECINARO: Noemi Silveri ELETTA SINDACA

TORNIMPARTE: Giammario Fiori ELETTO SINDACO

VILLALAGO: Fernando Gatta ELETTO SINDACO

Comuni in provincia di Chieti

ARCHI: Nicola De Laurentis ELETTO SINDACO

CARUNCHIO: Gianfranco D'Isabella ELETTO SINDACO

CASACANDITELLA: Matteo Del Duca ELETTO SINDACO

CASALANGUIDA: Luca Conti ELETTO SINDACO

CASALBORDINO: Filippo Marinucci ELETTO SINDACO

CASOLI: Massimo Tiberini ELETTO SINDACO

CELENZA SUL TRIGNO: Walter Di Laudo ELETTO SINDACO

COLLEDIMACINE: Andrea Schina ELETTO SINDACO

DOGLIOLA: Giovanni Giammichele ELETTO SINDACO

FARA SAN MARTINO: Antonio Tavani ELETTO SINDACO

LAMA DEI PELIGNI: Tiziana Di Renzo ELETTO SINDACO

LENTELLA: Marco Mancini ELETTO SINDACO

PENNADOMO: Domenico D'Angelo ELETTO SINDACO

PIETRAFERRAZZANA: Ciro Carpineta ELETTO SINDACO

QUADRI: Assunta Fagnilli ELETTA SINDACA

ROCCA SAN GIOVANNI: Fabio Caravaggio ELETTO SINDACO

SAN MARTINO SULLA MARRUCINA: Antonio Pierino Masciarelli ELETTO SINDACO

SANT’EUSANIO DEL SANGRO: Raffaele Verratti ELETTO SINDACO

SCERNI: Daniele Carlucci ELETTO SINDACO

TUFILLO: Ernano Marcovecchio ELETTO SINDACO

Comuni in Provincia di Pescara

CIVITELLA CASANOVA: Marco D'Andrea ELETTO SINDACO

COLLECORVINO: Paolo D'Amico ELETTO SINDACO

CUGNOLI: Giancarlo Sciarra ELETTO SINDACO

PESCOSANSONESCO: Nunzio Di Donato ELETTO SINDACO

PICCIANO: Vincenzo Catani ELETTO SINDACO

SANT’EUFEMIA A MAIELLA: Francesco Crivelli ELETTO SINDACO

SERRAMONACESCA: Sebastiano Massimiano ELETTO SINDACO

TOCCO DA CASAURIA: Riziero Zaccagnini ELETTO SINDACO

Comuni in Provincia di Teramo

BASCIANO: Alessandro Frattaroli ELETTO SINDACO

BISENTI: Renzo Saputelli ELETTO SINDACO

CASTELLALTO: Aniceto Rocci ELETTO SINDACO

COLONNELLA: Biagio Massi ELETTO SINDACO

CORTINO: Marco Tiberii ELETTO SINDACO

PIETRACAMELA: Antonio Villani ELETTO SINDACO