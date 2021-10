Elezioni L'Aquila: centrodestra conferma la ricandidatura di Biondi

All'indomani del primo turno delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, il centrodestra rompe gli indugi e conferma la ricandidatura a sindaco dell'Aquila, nella primavera 2022, del sindaco Pierluigi Biondi.

"Manca poco meno di un anno alle prossime elezioni amministrative al comune dell’Aquila" si legge in una nota "Come annunciato nello scorso febbraio le forze del centro destra aquilano (e abruzzese), forti del lavoro svolto in questi quattro anni e mezzo, sono compatte nel riconfermare la candidatura di Pierluigi Biondi".

"A riprova del sostegno per la ricandidatura dell’attuale sindaco è stato costituito un tavolo rappresentativo di tutte le forze partitiche e civiche del centro destra: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Coraggio Italia, Benvenuto Presente, L’Aquila Futura e Progetta".

"Il tavolo, oltre a supportare il primo cittadino nella sua prossima candidatura, fornirà il suo contributo con proposte in grado di valorizzare l’azione amministrativa e permettere alla coalizione di confermare la vittoria ottenuta nel 2017 anche nella prossima tornata elettorale".

"Con il giusto coordinamento" conclude la nota "si è sempre potuta garantire l’unità del centro destra cittadino, convogliando formazione civiche e realtà partitiche verso un unico obiettivo generale: lavorare per il bene dell’Aquila e degli aquilani".