L'Aquila, il Dup arriva in Commissione bilancio: riunione ancora in videoconferenza

La prima commissione 'Programmazione e Bilancio' del Consiglio comunale dell’Aquila si riunirà domani, venerdì 15 ottobre, alle 11 in prima e alle 11.30 in seconda convocazione, per l’esame della parte descrittiva della sezione strategica del Documento unico di programmazione (Dup) 2022-2024; il provvedimento era stato messo all'ordine del giorno dell'ultima seduta dell'assise civica per poi essere ritirato, nell'imbarazzo generale, poiché non era passato dal vaglio della commissione.

La seduta si svolgerà in videoconferenza.

Eppure, la Conferenza dei capigruppo la scorsa settimana aveva finalmente votato all’unanimità il ritorno in presenza da lunedì 11 ottobre per lo svolgimento delle commissioni (che da più di un anno sono solo in modalità remoto) e dei consigli comunali (che prevedono ancora la modalità mista). "C’è estremo bisogno di tornare a lavorare in presenza e di dire basta a chi si collega dai luoghi più disparati e durante lo svolgimento di altre attività, eliminando anche la precarietà di connessioni altalenanti che sviliscono il dibattito e azzerano l’attenzione", le parole di Paolo Romano (Italia viva).

"La rappresentanza politica merita rispetto, accortezze e responsabilità. Il 15 ottobre cesserà anche lo Smart working per i dipendenti pubblici e nostro dovere sarebbe stato quello di dare l’esempio mesi fa".

E invece. "E invece la I commissione consiliare è stata convocata per venerdì 15 da remoto, dimostrando ancora una volta lo spregio totale della volontà del consiglio", l'affondo di Romano. Che aggiunge: "Il perdurare di questi atteggiamenti che persuade i consiglieri a non avere fiducia nell’efficacia della presidenza e che, cosa ancora più grave, allontana i cittadini dalle istituzioni".