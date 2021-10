Oggi alle 19 i candidati sindaci del centrosinistra a confronto con l’appena eletto primo cittadino di Bologna

Oggi alle ore 19, sulla pagina Facebook del Pd Abruzzo, si svolgerà in diretta un incontro tra i candidati sindaco del centrosinistra ai ballottaggi in Abruzzo ed il neosindaco di Bologna Matteo Lepore.

Oltre a Lepore, parteciperanno al dialogo Francesco Menna, candidato sindaco di Vasto, Luisa Russo, candidata sindaca di Francavilla Al Mare, Leo Marongiu, candidato sindaco di Lanciano, Gianfranco Di Piero, candidato sindaco di Sulmona.

Modererà Michele Fina, segretario regionale del Partito Democratico che considera l’incontro “un’importante occasione per offrire ai nostri candidati sindaci e ai cittadini un confronto con l’esperienza bolognese, da sempre, anche oggi, laboratorio di innovazione politica e amministrativa. Ci sono molti punti in comune tra i progetti di questi quattro candidati sindaci e quello di Lepore, a cominciare dalla volontà di apertura e inclusione. Il centrosinistra vince e governa bene quando è unito, e al Pd, in quanto partito coalizionale, spetta in questa visione un importante ruolo di traino”.