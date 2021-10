"Mai più fascismi": è il giorno della manifestazione a Roma. 42 pullman dall'Abruzzo

Dopo l’assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil, si terrà oggi pomeriggio, a Roma, la manifestazione "Mai più fascismi", convocata da Cgil, Cisl e Uil a piazza San Giovanni Roma.

Un pomeriggio che si preannuncia particolarmente partecipato.

Dal palco parleranno i segretari generali delle tre confederazioni, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.

Un modo di rispondere in massa ai gravi accadimenti di sabato scorso e un’occasione per rilanciare la contrattazione con il governo. La richiesta a Draghi, che sta prendendo tempo sul cosa e come fare, è netta: le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere, sciogliendole per legge.

"L’assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil - hanno dichiarato i segretari generali delle tre Confederazioni sindacali - è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia. Chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere sciogliendole per legge. È il momento - hanno aggiunto Landini, Sbarra e Bombardieri - di affermare e realizzare i principi e i valori della nostra Costituzione. Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini e le forze sane e democratiche del Paese a mobilitarsi e a scendere in piazza".

"Se qualcuno ha pensato di intimidirci, di metterci paura, di farci stare zitti, deve sapere che la Cgil, il movimento operaio, hanno sconfitto il fascismo e riportato la democrazia", ha inteso sottolineare il segretario generale Salvini. "Non ci fanno paura, non abbiamo nessuna paura. Diciamo le cose come stanno: qui non è in discussione il diritto di manifestare le proprie idee. E' accaduta una cosa molto precisa: c’è stato un disegno premeditato di gruppi organizzati, un’operazione squadrista e fascista. Con la scelta di colpire la Cgil si è voluto colpire tutto il movimento dei lavoratori. Un attacco inaccettabile, una ferita alla democrazia, un’offesa alla Costituzione nata dalla Resistenza. È stato un atto che ha violentato il mondo del lavoro e i suoi diritti".

A Piazza San Giovanni arriveranno 42 pullman dall'Abruzzo. "Aderiamo convintamente a questa iniziativa nazionale – hanno ribadito Carmine Ranieri, Leo Malandra e Michele Lombardo, rispettivamente segretari di Cgil Abruzzo Molise, Cisl Abruzzo Molise e Uil Abruzzo – nella certezza che dire di no ai fascismi sia un dovere morale per le presenti e le future generazioni. Al tempo stesso, com’è nello spirito del sindacato, non sarà solo una manifestazione 'contro': sarà l’occasione per ribadire la centralità del lavoro e della democrazia per la rinascita del nostro Paese, e così anche dell’Abruzzo. Per questo, invitiamo tutte le persone di buona volontà, amanti della libertà, ad unirsi a noi in questo momento importante per la vita dell’Italia intera".

Altri autobus sono attesi dalle Marche, dalla Toscana saranno in migliaia, altrettanti sui treni speciali provenienti da Reggio Emilia e Ravenna. Solo da Rimini saranno in 350. Ci sarà la giunta regionale dell’Emilia Romagna con la vicepresidente Elly Schlein che porterà il gonfalone, così farà anche il comune di Napoli. Oltre all’Arci e all’Anpi, ai partiti del centrosinistra, hanno aderito tra gli altri la Rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re e il sindacato Usigrai.

La diretta della manifestazione sarà trasmessa sul sito www.collettiva.it.