Consiglio regionale, istituita l'Agenzia di Protezione civile. Stop alla tassa per le concessioni rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale nei porti di Ortona e Pescara

Si è riunito stamane il Consiglio regionale d'Abruzzo.

In apertura, sono stati esaminati i seguenti documenti politici:

interpellanza a firma del consigliere Pettinari recante: Riorganizzazione delle rete regionale residenziale semi-residenziale della salute mentale nella regione Abruzzo;

Interpellanza a firma dei consiglieri Smargiassi e Marcozzi recante: Chiusura DSB Bucchianico;

interpellanza a firma del consigliere Stella recante Chiarimenti in merito all’applicazione delle linee guida nazionali sul disturbo dello spettro autistico nelle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;

interpellanza a firma del consigliere Taglieri recante Gestione della sicurezza sul lavoro nella ASL 02;

interpellanza a firma del consigliere Blasioli recante Ritardi nella predisposizione degli avvisi pubblici relativi ai contributi per le microimprese delle zone rosse Vestine, della Val Fino e di Caldari di Ortona e agli esercenti delle attività fotografiche e pirotecniche finalizzati alla ripresa economica post Covid-19;

interpellanza a firma del consigliere Pepe recante Iniziative di competenza regionale a sostegno degli allevatori produttori di latte.

Le dichiarazioni del consigliere Antonio Blasioli (Pd) sull'interpellanza presentata:

Successivamente è stato approvato il provvedimento “modifiche alla Legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione)”: con questo provvedimento si intende modificare la legge regionale “Istituzione dei tributi propri della Regione” e in particolare ridefinendo il campo di applicazione dell’imposta regionale per escludere le concessioni rilasciate dall’autorità di sistema portuale.

"Abbiamo ottenuto un risultato importante: lo stop alla tassa regionale per le concessioni rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale nei porti di Ortona e Pescara diventa legge", le parole del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri, primo firmatario della proposta. "Si tratta di un atto necessario per sostenere gli imprenditori del mare, che mette chiarezza su un vuoto normativo che andava colmato con urgenza per rendere maggiormente attrattivi i nostri porti. Il fatto che il testo sia adesso diventato legge regionale è sicuramente un'ottima notizia per la nostra regione".

Il provvedimento è stato sottoscritto dal capogruppo M5S Sara Marcozzi, dal consigliere M5S Pietro Smargiassi, ed è stato condiviso e firmato anche dal Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dal capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo. “La legge – aggiunge Taglieri – ha avuto il favore di tutte le parti politiche ed è stato approvata a larghissima maggioranza, segno dell'urgenza di un intervento sentito da ogni parte. Era necessario che, come hanno già fatto altre regioni, anche l'Abruzzo prendesse una posizione chiara sul tema. Infatti su tale tributo ci sono differenti valutazioni da regione a regione: alcune che ne richiedono il pagamento, mentre altre no. Tra queste ci sono le Marche, dove ha sede l'Autorità di Sistema Portuale dei porti abruzzesi. Ho così ritenuto logico smuovere l'inerzia che proseguiva da troppi anni e fare in modo che, anche nei porti del nostro territorio che sono sotto il controllo di tale autorità, non si debba pagare una tassa extra".

Di "fastidioso e anacronistico balzello, a danno delle imprese marittime abruzzesi" ha parlato Mauro Febbo. "Abbiamo detto un secco no al pagamento di una tassa regionale per le concessioni rilasciate dall'Autorità di Sistema Portuale nei porti di Ortona e Pescara. Si tratta di un atto necessario per sostenere gli imprenditori del mare, che mette chiarezza su un vuoto normativo che andava colmato con urgenza per rendere più attrattivi i nostri porti".

L’Assemblea legislativa ha approvato anche il progetto di legge “Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 'Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile'” che intende apportare elementi di innovazione al fine di garantire la migliore funzionalità e operatività dell’Agenzia stessa.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, evidenzia come "i temi proposti nel disegno di legge siano di cruciale importanza per molteplici motivi, il primo dei quali riguarda un tema ampiamente dibattuto, anche in sede sindacale, che attiene alla natura giuridica del personale impiegato nell’Agenzia. Infatti, la legge regionale 46 mancava di chiarezza in tal senso, lasciando intendere che il personale sarebbe “transitato” in un’altra entità giuridicamente diversa. Un aspetto definitivamente chiarito: con l'articolo 2, infatti, viene ben specificato che il personale è a tutti gli effetti appartenente alla Giunta regionale (o di altre amministrazioni pubbliche, a condizioni ben definite) e che opererà a servizio dell'Agenzia in regime di distacco".

Un provvedimento che era atteso da mesi dall'organico della Protezione Civile "che con grande abnegazione - prosegue Testa - sta affrontando difficoltà di ogni natura, ivi inclusa quella pandemica con un decisivo contributo alla campagna vaccinale, e che sta rispondendo con dedizione a qualsiasi necessità emergenziale. Ricordo come la Regione Abruzzo abbia nel 2019 approvato con determinazione il provvedimento normativo che ha permesso la costituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile: una importante iniziativa legislativa che di certo va a potenziare il modello organizzativo regionale e italiano di risposta alle emergenze guardato con ammirazione da tutto il mondo".

L’Agenzia renderà più efficiente l’azione della Protezione civile, sia in via ordinaria che in emergenza ed offrirà un quadro organizzativo di azione sollecita ed affidabile, potendo garantire maggiori spazi di indipendenza operativa. "L’Abruzzo, anche per la storia di emergenze che è costretto ripetutamente a fronteggiare, avrà una marcia in più. Abbiamo uno straordinario esercito di concittadini che si rimboccano le maniche sui più disparati fronti emergenziali, a cui dobbiamo molto e ai quali non smetterò mai di rivolgere ringraziamenti per quanto finora svolto e per tutte le loro attività future. Un migliorato assetto organizzativo garantisce le dovute e opportune risposte anche alle loro esigenze volontaristiche".

Il commento di Guerino Testa, capogruppo di Fratelli d'Italia.

Via libera, inoltre, al testo recante “Disposizioni per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici regionali” con il quale si interviene, in via eccezionale e temporanea, a sostegno delle imprese appaltatrici nei contratti in corso con la Regione o per conto della stessa per fronteggiare gli aumenti straordinari dei prezzi dei materiali da costruzione.

E' stato approvato, infine, il provvedimento recante “Richiesta, da parte della società Tua di acquisizione del ramo d’azienda commerciale su gomma di Sangritana”.