Pepe (Pd): "Giunta regionale perde fondi del Pnrr per l'agricoltura"

"L’Abruzzo manca il primo appuntamento con i fondi resi disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e destinati all’agricoltura".

A denunciarlo è il consigliere regionale del Pd, Dino Pepe, commentando il decreto d'approvazione dell'elenco di progetti strategici nel settore delle infrastrutture irrigue ammissibili a finanziamento con i fondi del Pnrr.

Su 149 progetti finanziati a livello nazionale con circa 2 miliardi di euro, "la Regione Abruzzo - a causa dell’immobilismo della giunta Marsilio - ha preso zero. L’assessore Imprudente e tutta la sua struttura, infatti, non sono riusciti a presentare alcun progetto per il miglioramento della rete irrigua e per sostenere con forza l’agricoltura abruzzese", l'affondo di Pepe.

"Si tratta di un vero flop, una responsabilità grave dell’esecutivo regionale che rischia di condannare all’arretratezza strutturale un settore trainante della nostra economia".