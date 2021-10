Contact center Inps, Consiglio comunale approva documento all'unanimità

“Impegna il sindaco ad attivarsi presso la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero del Lavoro affinché venga istituito un tavolo interministeriale che coinvolga tutte le amministrazioni dello Stato” il documento approvato stamani all’unanimità dal Consiglio comunale dell’Aquila, riunitosi in seduta aperta sulla vertenza del call center dell’Inps, che interessa il capoluogo abruzzese dove si trova una sede importante di Comdata, società che gestisce il servizio, che impegna 530 addetti.

Il tavolo interministeriale, prosegue il documento, avrà lo scopo di permettere “l’internalizzazione del contact center di Inps attraverso l’utilizzo specifico dello strumento della clausola sociale, quale garanzia della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati, con l’applicazione delle clausole contrattuali di riferimento del comparto occupazionale”.

Come noto, l'Inps ha costituito una nuova società in house alla quale affidare, alla scadenza degli attuali contratti di appalto con Comdata e Network Contact, le attività di contact center verso l'utenza. Per fare questo, l'istituto di previdenza intende esperire procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione di nuovo personale, rinunciando espressamente alla cosiddetta 'clausola sociale' che, in alcuni settori tra cui la telefonia, dà modo alla società entrante di acquisire il personale da quella uscente.

Una strada, quella intrapresa dal presidente Tridico, che rischia di lasciare per strada migliaia di lavoratori.

Per questo, le lavoratrici e i lavoratori dei contact center sono in mobilitazione da settimane.

In apertura dei lavori, il presidente del Consiglio comunale, Roberto Tinari, ha ribadito la necessità di un fronte comune a difesa dei posti di lavoro; subito dopo, il sindaco Pierluigi Biondi ha tracciato un quadro della situazione sia da un punto di vista dell’evoluzione della problematica fin dalla sua origine che in base agli esiti dell’incontro avuto la scorsa settimana tra una delegazione istituzionale dell’Aquila e il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. Successivamente, sono intervenuti il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, l’assessore al Lavoro della giunta regionale, Pietro Quaresimale, i consiglieri comunale Marcello Dundee, Americo Di Benedetto, Paolo Romano, Stefano Palumbo e numerosi sindacalisti e rappresentanti dei lavoratori.

Le organizzazioni sindacali che hanno partecipato ai lavori hanno confermato in Aula la loro adesione al documento votato all’unanimità dai 21 consiglieri presenti.