Archivio di Stato, personale prossimo al pensionamento. Lancia e Della Pelle (FdI): “Rischio disservizi”

Torna a riunirsi mercoledì 27 ottobre, la Terza Commissione consiliare Politiche sociali su richiesta congiunta del vice presidente Giancarlo Della Pelle (FdI) e della consigliera Ersilia Lancia (FdI), relativamente alla delicata questione del personale dell'Archivio di Stato della Provincia dell'Aquila.

“Ben presto la struttura si troverà ad affrontare una situazione di vero e proprio stallo nel caso in cui il personale d'ufficio che si appresta al pensionamento, sia nella dirigenza che tra gli archivisti, non venisse prontamente sostituito" dichiarano Lancia e Della Pelle.

"Abbiamo inteso raccogliere l'allarme lanciato dalla direttrice dell'Archivio, Sebastiana Ferrari, poiché è chiaro che la drastica riduzione del personale non solo avrebbe conseguenze dannose in tema di perdita di posti di lavoro, ma rappresenterebbe di sicuro un grave disservizio anche per quanti, tecnici o ricercatori, da sempre si avvalgono dei servizi forniti dall'Archivio".

“Auspichiamo una collaborazione immediata con gli ordini professionali interessati, che possono porsi al momento quali interlocutori preziosi e per questo ne abbiamo chiesto la partecipazione. Sappiamo, altresì, che il sindaco Pierluigi Biondi segue con attenzione la vicenda” concludono i consiglieri comunali Lancia e Della Pelle.