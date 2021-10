Al via stabilizzazione di 68 dipendenti del Comune, Usra e Usrc

“Con l’inizio del nuovo anno il Comune dell’Aquila non ha avrà più personale precario”.

A dichiararlo sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore al Personale, Fausta Bergamotto nell’annunciare la pubblicazione, sull’albo pretorio del sito del Comune dell’Aquila, della determina contenente l’avviso finalizzato alla stabilizzazione dei lavoratori precari della ricostruzione impiegati presso l’ente, Usra e Usrc. Gli interessati avranno a disposizione quindici giorni di tempo per rispondere.

“Con questo provvedimento si conclude un complesso e delicato iter amministrativo che sugella il mantenimento di un impegno preso sin dal giorno dopo l’insediamento. A giugno 2017, infatti, i dipendenti precari o con contratto a tempo determinato erano, complessivamente, 96: dal primo gennaio 2022 la quota sarà pari a 0 – spiegano sindaco e assessore – Al termine delle procedure, verosimilmente entro il mese di dicembre, 68 lavoratori che in oltre un decennio sono stati costretti a fare i conti con precarietà, battaglie per i propri diritti culminate persino in occupazioni di sedi istituzionali e appelli inascoltati dalla precedente amministrazione, potranno guardare con fiducia al proprio futuro”.

Nella giornata di domani, infine, l’avviso con il bando sarà inviato anche all’Ufficio speciale per L’Aquila e l’Ufficio speciale per il cratere per la pubblicazione sui rispettivi portali web istituzionali.