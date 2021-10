“Il Passo Possibile” chiede a Di Benedetto di candidarsi a sindaco

“Il Passo Possibile”, in una nota congiunta a firma di tutti i propri organismi di rappresentanza - il Gruppo consiliare, la Segreteria politica e il Presidente dell’Associazione civico-politica – chiede ad Americo Di Benedetto la disponibilità e l’impegno a candidarsi a Sindaco dell’Aquila alle prossime elezioni amministrative del 2022.

"La richiesta che facciamo al nostro rappresentante più autorevole è fortemente incoraggiata dalla necessità di offrire una proposta finalizzata al buon governo, che sia inclusiva, complementare e guardi al futuro senza preclusioni di sorta, provando a coinvolgere in maniera attiva le migliori energie della nostra città", si legge in una nota.

"Il Passo Possibile" - sottolineano gli organismi del movimento - "mette da anni quotidianamente in campo al servizio dell’Aquila e dell’intero territorio, per il tramite di tutti i propri rappresentanti politici, un’azione chiara che si è sempre dimostrata utile a superare le fasi difficili della vita amministrativa cittadina, con un’opposizione ferma ma mai irrispettosa e sopra le righe. Un’alternativa migliore di governo è sempre possibile!".

Per guidare una comunità "occorrono passione, credibilità e preparazione: crediamo che Americo sia la persona più adatta a ricoprire il ruolo di Sindaco per il bene della città e degli aquilani, a prescindere dalle rigidità di parte. E’ per questo che "Il Passo Possibile" gli chiede di accettare questa sfida, forte del massimo sostegno e della condivisione delle scelte che hanno sempre contraddistinto il nostro gruppo".