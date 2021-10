Consiglio comunale: conferita all'unanimità la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Oltre alla cessione all’agenzia del Demanio delle aree e dei fabbricati del progetto Case del nucleo industriale di Sassa, per la realizzazione del centro territoriale di formazione dei vigili del fuoco [qui, l'approfondimento], il Consiglio comunale riunito stamane ha approvato all’unanimità la concessione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

Via libera anche al provvedimento per restituire al proprietario alcune aree di Paganica occupate a suo tempo per la realizzazione del Progetto Case, con compensazione dell’indennità di occupazione temporanea.

All’unanimità è stata poi votata la mozione del consigliere Stefano Palumbo (Pd) con la quale vengono impegnati il sindaco e la giunta a confermare l’iniziativa finalizzata all’adozione delle mura urbiche dell’Aquila attraverso la collaborazione e la cura da parte di soggetti diversi dall’amministrazione comunale, attuata nel 2016 e il cui disciplinare tecnico era stato sottoscritto da 11 associazioni civiche e culturali. Con lo stesso documento, l’amministrazione attiva è stata impegnata a riprendere con la direzione regionale per i Beni culturali per l’Abruzzo un’interlocuzione finalizzata a intraprendere ogni azione necessaria per il completamento del restauro e della valorizzazione della cinta muraria storica, con la possibilità di un’apertura, anche parziale, dei tratti di camminamento già recuperati.