Pd Abruzzo, il 5 novembre l'insediamento del 'Comitato per le idee'

Venerdì 5 novembre alle 17.30 a Pescara, all’Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d’Abruzzo, si svolgerà l’evento di insediamento del Comitato per le idee promosso dal Partito Democratico regionale.

E’ composto da 85 personalità della cultura, tra cui gli scrittori Donatella Di Pietrantonio e Remo Rapino, del mondo del lavoro e dell’impresa, professionisti e docenti: personalità esterne che supporteranno il Pd nell’elaborazione di una piattaforma per l’Abruzzo, la base dell’alternativa all’esperienza fallimentare di questo governo regionale.

Il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina lo definisce “un vero e proprio comitato scientifico di cui hanno scelto di fare parte personalità che si distinguono per competenza e in molti casi per il lustro che hanno saputo dare al nostro territorio. Sottoponiamo a loro le nostre proposte, aspettandoci suggerimenti e integrazioni, nel segno di un metodo contraddistinto da dialogo e apertura che coinvolge anche le altre forze politiche con cui vogliamo costruire l’alleanza, le forze economiche e sociali, le associazioni. La condivisione stimolerà la qualità di un programma che sarà la base dell’alternativa a un governo regionale che tra i suoi principali limiti ha proprio quello dell’autoreferenzialità”.

Alcuni altri nomi tra i componenti dell’organismo: gli scrittori Emma Pomilio e Stefano Redaelli, sempre nell’ambito della cultura Giovanna Di Lello (direttrice artistica Premio John Fante), Carlo Tatasciore (ideatore di Filosofia al mare), Vincenzo D’Aquino, (direttore Fla), Virna Bonovolontà (presidente associazione culturale “Bottega artisuoni”), Michele Avolio (associazione culturale DisCanto), Gennaro Spinelli (musicista e coordinatore delle Sardine), poi i sindacalisti Umberto Coccia (dirigente Cisl), Carmine Ranieri (segretario regionale Cgil), Patrick Goubadia (responsabile migranti Cgil Pescara), i docenti Paola Inverardi (già rettrice Università dell’Aquila) e Stefano Civitarese, il medico Ettore Cianchetti, Ilaria De Sanctis (assessore alle Politiche sociali del Comune di Teramo), Gianni Melilla.