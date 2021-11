Trasporto pubblico, gratuito ed accessibile: l’Uds L’Aquila chiede l’apertura di un tavolo

“Da tutta Italia lə studentə si stanno attivando per chiedere di essere ascoltatə. A L’Aquila ci mobiliteremo con una striscionata davanti le scuole di Colle Sapone. Il diritto allo studio ha come conseguenza l’accesso a tutti lə studentə al servizio di trasporto urbano e la possibilità di recarsi a scuola in maniera semplice. Un trasporto pubblico inefficiente e mal organizzato come quello presente nella nostra città ne ostacola l’esercizio, per questo chiediamo di istituire un tavolo di contrattazione con il comune per garantire uno sfruttamento migliore dei mezzi di trasporto per renderli più a misura di studente”.

Così, in una nota, il sindacato studentesco Uds L’Aquila.

“Negli ultimi due anni, la circolazione e l’incontro di noi alunni in ambienti extrascolastici è stato compromesso da giuste ragioni sanitarie e oggi, in seguito all’eliminazione di queste barriere, chiediamo che ci sia agevolata la circolazione tramite l’istituzione di un servizio notturno accessibile anche a chi abita nelle zone periferiche dove, a L’Aquila, si concentra il maggior numero di residenti”.

“Inoltre intendiamo rendere noto il discontento riguardo ai prezzi che molti studenti si ritrovano a pagare perché venga garantito quello che (si veda sopra) è un diritto. Chiediamo quantomeno delle agevolazioni che rendano meno gravoso il peso che abbonamenti e biglietti hanno sulle famiglie degli studenti”.