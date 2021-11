M5S L’Aquila: Antonio Perrotti nominato referente cittadino

Il Movimento 5 Stelle L’Aquila, nella riunione dello scorso 25 ottobre, ha nominato quale proprio referente cittadino Antonio Perrotti.

"Da sempre impegnato nelle lotte in difesa delle fasce più deboli e delle tematiche ambientali - si legge in una nota - Antonio Perrotti è stato scelto dagli attivisti del capoluogo per far sentire la voce ed esprimere i concetti e le linee programmatiche discusse ed approvate nelle varie assemblee aperte ad attivisti e, soprattutto, a tutti quei cittadini che si identificano nelle idee e nelle azioni del Movimento 5 Stelle".

All’architetto Perrotti è stato quindi demandato il compito, tra l’altro, dì esprimere la voce del Movimento in città su tutti gli argomenti e tematiche ritenute dì interesse, dì partecipare, rappresentando quindi tutti gli attivisti aquilani, a manifestazioni e sit in su temi o a difesa dì diritti inviolabili, come peraltro già accaduto lo scorso 31 ottobre in occasione della protesta tenutasi anche all’Aquila contro l’affossamento del DDL Zan.

A Perrotti, pertanto, "il delicato compito di illustrare, a cittadini e simpatizzanti, il redigendo programma politico per le prossime amministrative cittadine, di prendere parte, nei tempi e modi che verranno decisi dalle assemblee degli attivisti, a tavoli di confronto con altre forze politiche, e più in generale ad esternare il pensiero del gruppo locale sui temi più delicati che riguardano la città dell’Aquila. Al nostro Antonio Perrotti va pertanto l’in bocca al lupo da parte di tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle L’Aquila".