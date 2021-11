Pezzopane: "Enfasi su ricostruzione Ponte Belvedere per coprire vuoto di idee". Replica De Matteis: "Parli e scrivi veline, altri fanno"

"Tanta enfasi sul Ponte Belvedere per coprire un generale vuoto di idee e di concretezza. La riapertura del ponte era ovviamente auspicata e necessaria, ma non c’è nulla di 'rivoluzionario' in questo: altri della giunta Biondi avevano deciso per un restyling (tra cui l’ex assessore Liris), poi hanno optato per la sostituzione, togliendo soldi a un altro progetto importante come quello di viale della Croce Rossa".

L'affondo è della deputata Stefania Pezzopane (Pd) che sottolinea come il sindaco si incensi parlando di cose che "evidentemente non conosce" o "pensando di avere a che fare con un manipolo di ignavi. Chiariamo i termini, anche dal punto di vista urbanistico: si sta ricostruendo un ponte 'dove era e come era' poiché collega gli stessi esatti punti del ponte appena rimosso, senza migliorarne skyline e viabilità. L’operazione è stata condita da valanghe di chiacchiere per far dimenticare i progetti di archistar annunciati e accantonati, i project financing finiti nel nulla, i piani di recupero blaterati solo per illudere i cittadini, mai varati".

La trasformazione urbana è ben altro, aggiunge la deputata dem: "non è la rimozione di 80 metri di ponte da ricostruire. Le norme post terremoto varate da Berlusconi e Meloni non permettevano altro che il tal quale e Biondi dovrebbe saperlo visto che era sindaco di Villa Sant’Angelo, dove non risulta che abbia fatto operazioni di trasformazione urbana né tantomeno che abbia concluso la ricostruzione del piccolo borgo. Solo il lavoro minuzioso dell'allora sindaco Cialente e dell’assessore Di Stefano, di quella maggioranza di centrosinistra sostenuta anche da associazioni, comitati e professionisti di qualità, cercò di superare il rigido 'come era e dove era', impostando delle innovazioni importanti. Ne elenco solo alcune: il Parco Urbano di Piazza d’Armi con annesso parcheggio interrato, il recupero con parco lineare e parcheggio interrato di viale della Croce Rossa, il recupero dell’intera cinta muraria, Porta Barete, il parcheggio interrato di Porta Leoni, il polo Universitario all’ex S. Salvatore, la sede sicura e moderna degli uffici comunali in via XXV Aprile, il Parco delle Acque alle 99 cannelle, il Parco della luna all’ex Psichiatrico di Collemaggio, il piano di recupero di Villa Gioia (con la demolizione e non ricostruzione dell’ex Istituto Magistrale e delle case dell’esercito grazia al quale oggi è notevolmente aumentato la standard di parcheggi per il Tribunale), il Palajapan, la rimozione della recinzione dell’emiciclo della regione alla Villa comunale con la pedonalizzione di via Iacobucci e la previsione del collegamento mobile tra via Rendina e il parcheggio di Collemaggio: tutte varianti approvate e progetti finanziati, ma bloccati dall’incapacità dell’attuale amministrazione".

La stessa incapacità dimostrata nella vicenda dell’area della caserma Rossi (e aree contigue) - prosegue Pezzopane - "dove la passata amministrazione prevedeva un allargamento stradale e la creazione di un polo didattico-sportivo in raccordo con quello attuale di Colle Sapone. La stessa incapacità nel gestire la vicenda dello smart tunnel che si vorrebbe ridimensionare: un’opera lungimirante che sono venuti a conoscere e ammirare da ogni parte del mondo".

Biondi - la stoccata di Pezzopane - "si autoproclama rivoluzionario ma in realtà è stato un cieco conservatore ed ha riportato indietro la città proprio nel sogno di innovarla; a lui oggettivamente si può dare atto soltanto di aver messo a segno il primo punto del suo programma, quello di aver bloccato ogni meccanismo, in particolare quel congegno aperto che intendeva fare dell’Aquila una città più innovativa e sicura, capitale degli Appennini".

A Pezzopane ha replicato, a stretto giro, il capogruppo di Forza Italia Giorgio De Matteis: "Brutto problema la carenza di palcoscenico ed ecco magicamente il nulla riempito dal niente apparire nelle dichiarazioni dell'onorevole Pezzopane che in verità, piuttosto acidamente, si avventura partendo dal problema del ponte di Belvedere per perdersi poi in una lunga, patetica, intemerata contro l'attuale governo cittadino. Che tristezza Pezzopane, capisco la tua innegabile acida valutazione dell'operato degli altri ma fattene una ragione. Tu parli e scrivi veline, altri fanno".

Il ponte Belvedere si farà, le parole di De Matteis: "nuovo, utile e funzionale. Dov'era? Certo o pensi si dovesse usare la mongolfiera per andare da un lato all'altro dopo anni di inutili chiacchiere tue e dei tuoi domani? Com'era? No, ma nuovo, utile e funzionale, adatto ad una città nuova. Le opere in corso sono fatti incontrovertibili visibili e tu parli parli parli... Continuiamo nello scorrere il lungo elenco delle tue chiacchiere. La città del futuro della tua mai rimpianta amministrazione? Ma fammi il piacere: iniziamo dalla folle, incredibile e dannosa acquisizione di tutto il progetto Case a totale carico delle casse comunali per incredibile incapacità di contrattare risorse per la gestione; e ancora, un bilancio inchiodato a debiti da voi prodotti. Vogliamo parlare delle bollette che non avete mai riscosso condannando il Comune a pagare milioni e milioni di soldi dei cittadini? Vogliamo parlare della famigerata transazione con Banca Sistema? Il bilancio è stato finalmente risanato grazie ad un assessore vero, Raffaele Daniele".

Aggiunge De Matteis: "La legge regionale 41 approvata nell 2011 per iniziative a favore di giovani disabili e sport bloccata da voi oggi, grazie a questa amministrazione, è finalmente operativa con progetti cantierabili. Andiamo avanti. Non provi un po' di vergogna nel citare come vostro grande intervento il polo universitario del San Salvatore realizzato grazie all'accordo di programma da 9 milioni di euro realizzato dal sottoscritto nel 2004? Ma non ti vergogni ad appropriarti del lavoro degli altri? Vogliamo parlare dei lavori per il tribunale, certamente non vostra opera ma dell'amministrazione Pace con fondi stanziati dal sottoscritto, anche quelli bloccati con voi al governo della città per anni e oggi, finalmente, sboccati? E l'aeroporto? Altra vostra folle perla assegnarlo a soggetti che hanno prodotto risultati penosi, fino a quando noi li abbiamo sostituiti con chi ama la città e oggi si lavora per farlo ripartire finalmente. Vogliamo parlare della stabilizzazione dei lavoratori precari che avete portato in canzone fino ad oggi e che finalmente vedranno soddisfatte le loro aspettative grazie ad un ministro, Brunetta, non certo vostro, che chiude un'epoca di incertezza generata dal centrosinistra a trazione Pd? Potrei continuare ancora per molto ma mi auguro di vederti candidata sindaco: sarà un vero piacere incontrarti in campagna elettorale. Sarà un vero piacere, non vedo l'ora".