Rocci: "Progetti Bandiera, al Comune dell’Aquila 1,45 milioni per interventi viari"

"Grazie al lavoro e all’impegno della amministrazione regionale d’Abruzzo, a trazione centrodestra, attraverso il programma denominato 'Progetti Bandiera' sono stati previsti interventi complessivi per 31,2 milioni di euro per le annose criticità viarie segnalate da Provincie e Comuni".

A dirlo è il consigliere provinciale e comunale Luca Rocci (L'Aquila futura), presidente della Commissione consiliare territorio, che sottolinea come siano destinati 7,8 milioni di euro alla Provincia dell'Aquila: "in particolare, per il Comune di L’Aquila sono stati stanziati 1,45 milioni per gli interventi di messa in sicurezza della viabilità stradale, per la sistemazione e messa in sicurezza di via Leonardo De Amicis e via Amiternum, nonché la sistemazione e messa in sicurezza di via S. Martino – Foce di Sassa. Un grande risultato per L’Aquila e gli aquilani: questi fondi - sottolinea Rocci - permetteranno finalmente di sbloccare opere viarie ferme da anni che andranno a migliorare la sicurezza e fruibilità delle diverse strade cittadine. Questo è l’ennesimo esempio significativo di ascolto e collaborazione tra enti, cosa non affatto scontata".