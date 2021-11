FI L'Aquila: "Bene stabilizzazione precari, su taglio fondi bilancio pronto emendamento"

“La notizia, che il ministro di Forza Italia Renato Brunetta ha inserito i fondi necessari per la stabilizzazione dei precari della ricostruzione nella legge di bilancio, è la plastica dimostrazione che quando al governo ci sono persone competenti e capaci i problemi vengono risolti e dimostra il buon governo del movimento politico di Silvio Berlusconi".



Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare di Forza Italia al comune dell'Aquila.

"Pertanto in scia con quanto detto il gruppo consiliare di Forza Italia al consiglio comunale regione, per risolvere il problema del taglio dei fondi, che ogni anno lo stato trasferisce al comune di L’Aquila, di 3 milioni di euro sui 10 preventivati per il fabbisogno amministrativo derivante dalle mancate entrate legate alla ricostruzione, ha già predisposto un emendamento di cui si è fatto carico il senatore Nazario Pagano per ripristinare, all’interno delle legge di bilancio, l’intera cifra di cui abbisogna la città".

"Altro argomento, di primaria importanza per i nostri concittadini, è quello legato al fabbisogno economico improvviso in cui si sono trovate le ditte impegnate nella ricostruzione visto il repentino aumento dei costi delle materie prime ed anche in questo caso sono allo studio, insieme col sen Pagano e la delegazione di Governo di Fi, una serie di soluzioni che possano risolvere un problema che potrebbe portare alla paralisi la ricostruzione post terremoto".

"Forza Italia rimarrà vigile e propositiva su tutti i temi nodali della città, di concerto col Sindaco Pierluigi Biondi, per utilizzare al meglio il nostro essere maggioranza di governo”.