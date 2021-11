Regione, variazione da 256mila euro per difesa del suolo, protezione civile e campagna antinfluenzale

La Giunta regionale dell’Abruzzo, su proposta dell’assessore al Bilancio Guido Liris, nella seduta di ieri ha approvato lo stanziamento di 156mila euro per alcuni settori strategici della struttura dell’ente. In particolare, l’esecutivo ha dato il via libera ad una variazione di bilancio, per soddisfare le richieste di variazione pervenute dai Servizi Prevenzione sanitaria, Difesa del suolo, Prevenzione dei rischi di protezione civile, e Patrimonio.

Nel primo caso, sono stati stanziati 100mila euro per la campagna di comunicazione regionale per la vaccinazione antinfluenzale 2021-2022.

Nel secondo caso, si tratta di oltre 79mila euro, da destinare alla stipula di convenzioni previste in attuazione del contratto di servizio intercorso con Abruzzo Engineering SpA, per lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo per le attività di competenza in materia di difesa del suolo e difesa della costa.

Nel terzo caso, è previsto lo stanziamento della somma di oltre 51mila euro, per attività di messa in sicurezza per il rischio sismico, attivato per sette annualità finanziarie con apposite Ordinanze di protezione civile, che hanno destinato una quota annuale del 2% ad attività di supporto agli uffici per le maggiori attività da svolgere, tra cui la realizzazione di software di gestione e diffusione dei dati acquisiti.

Nell’ultimo caso, si tratta di uno stanziamento di 25mila euro, per il pagamento di avvisi e accertamenti Tari riferibili a strutture regionali, aventi scadenza entro l’esercizio finanziario corrente. “L'importo totale della variazione in aumento”, spiega l’assessore Liris, “di ammontare pari a circa 256mila euro per l’annualità 2021, è finanziato con decurtazione di pari importo degli stanziamenti di spesa e dunque nell’invarianza delle dotazioni complessive di bilancio”.