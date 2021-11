L'Aquila: Brunetta atteso domani in Prefettura con Severino e Legnini

E' atteso domattina, in Prefettura all'Aquila, il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta.

NewsTown ha appreso in questi minuti che al vertice parteciperanno anche il commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia, Giovanni Legnini, e Paola Severino, già ministra della Giustizia e presidente della SNA, la scuola nazionale dell'amministrazione.

Facile prevedere che si parlerà dell'istituzione del Centro di alta formazione per la pubblica amministrazione all'Aquila, così come previsto nel pacchetto d'interventi definito dalla Cabina di coordinamento Integrata, presieduta proprio da Legnini, a valere sul fondo complementare da 1 miliardo e 780 milioni destinato ai crateri 2009 e 2016.

Stando ai ben informati, all'incontro dovrebbero partecipare anche il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e i rettori di Univaq e GSSI, Edoardo Alesse e Eugenio Coccia.

Tra l'altro, Brunetta dovrebbe visitare l'Usra, l'ufficio speciale per la ricostruzione, e il Comune dell'Aquila per 'salutare' il personale precario in via di stabilizzazione con i fondi inseriti in Legge di Bilancio.