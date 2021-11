Collegamento terminal Natali-viale Rendina, Santangelo: “A breve la gara d’appalto”

"Si stanno effettuando in data odierna i carotaggi per la definizione della progettazione esecutiva dell'ascensore di collegamento tra il Terminal Natali e Viale Luigi Rendina”.

Ad annunciarlo è il vice presidente vicario del Consiglio regionale Roberto Santangelo, che precisa come “i lavori saranno presentati ufficialmente non appena sarà pronta la progettazione sia per il collegamento sia per la valorizzazione dell'area antistante le mura urbiche. Il passo successivo sarà l'indizione del bando di gara d'appalto e, quindi, l’avvio dei lavori”.

“Il risultato - aggiunge Santangelo - si deve all’opera di raccordo e dialogo istituzionale tra la Soprintendenza Archeologica Belle Arti, il Comune dell'Aquila e il Consiglio Regionale che nel masterplan ha previsto i lavori di riqualificazione di un'area di importanza strategica per la città rendendola fruibile e accessibile per la comunità”.

“Il progetto finanziato da uno stanziamento CIPE prevede lavori per un importo di 1.387.770 comprensivo del costo dei lavori e della progettazione, darà un’importante soluzione all'annosa problematica relativa ai parcheggi e sarà realizzato nel pieno rispetto della valenza storico-culturale dell'area comprendente il tratto di cinta muraria trecentesca, l’area verde che scende verso il parcheggio e la Basilica di Collemaggio”.

"Questo è uno dei risultati il centrodestra porta a casa, frutto di un lavoro sinergico di cui devo necessariamente ringraziare l'assessore Carla Mannetti e i funzionari della Soprintendenza”, conclude Santangelo.