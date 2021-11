Brunetta: "All'Aquila la sede decentrata della Scuola nazionale della Pubblica amministrazione". Investimento da 20 milioni. Sopralluogo all'ex Reiss Romoli

Verrà istituita all'Aquila la sede decentrata della Scuola nazionale della Pubblica amministrazione.

Lo ha confermato stamane il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta, giunto in città con la presidente della SNA Paola Severino, già ministra della Giustizia, per un incontro in Prefettura con il commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia Giovanni Legnini, il titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila Salvo Provenzano, il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il presidente della Provincia Angelo Caruso, il rettore dell'Università Edoardo Alesse.

A fare gli onori di casa la prefetta Cinzia Torraco.

In sala erano presenti il senatore Gaetano Quagliariello, il senatore Nazario Pagano, segretario regionale di Forza Italia, e il capogruppo 'azzurro' nel Consiglio comunale dell'Aquila, Giorgio De Matteis.

Il centro di alta formazione è tra i progetti inseriti nel pacchetto d'interventi definito dalla Cabina di coordinamento Integrata, presieduta da Legnini, a valere sul fondo complementare da 1 miliardo e 780 milioni destinato ai crateri 2009 e 2016.

Si prevede un investimento di 20 milioni di euro.

Ancora non è stata definita la localizzazione dela Scuola: tuttavia, subito dopo l'incontro in Prefettura si è tenuto un sopralluogo alla ex Reiss Romoli che, dunque, a meno di sorprese, dovrebbe ospitare il centro.

