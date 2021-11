Comunità energetiche: attivisti aquilani M5s depositano un’istanza in Comune

La scorsa settimana gli attivisti del M5S L’Aquila hanno depositato in Comune un documento con il quale hanno inteso impegnare l’Amministrazione comunale affinché promuova la diffusione delle Comunità Energetiche.

“Benché disciplinate da oltre un anno” spiega Giandomenico Cifani, attivista aquilano, “le comunità energetiche continuano ad essere del tutto ignorate nel nostro territorio, nel quale la Giunta Biondi sembrerebbe non percepire i notevoli vantaggi che una tale misura garantirebbe ai cittadini, oggi alle prese con il caro bollette in termini di contenimento dei costi nei consumi della materia energia. Ricordiamo che il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato la Direttiva comunitaria denominata RED II sulla promozione delle fonti rinnovabili UE 2018/2001 dell’11 dicembre 2018, che, tra l’altro, riconosce e promuove le configurazioni di Autoconsumo collettivo e di Comunità energetiche. L’Italia su iniziativa del M5S (Governo Conte 2) con la Legge n.8 del 28 febbraio 2020, conversione del Decreto Legge cosiddetto 'Milleproroghe' che contiene l’art.42-bis 'Autoconsumo da Rinnovabili', ha anticipato il testo di recepimento della Direttiva Rinnovabili 2001/2018, concedendo la possibilità di realizzare da subito l’autoconsumo collettivo e la comunità energetica rinnovabile”.

Gli attivisti aquilani ricordano come già dall’agosto del 2020 sarebbe stato possibile avviare da parte dei Comuni e di altri Enti pubblici, come le ATER, sia le Comunità energetiche che l’Autoconsumo collettivo; ciò è avvenuto in molti Comuni italiani che si sono subito attivati.

Sull’iniziativa degli attivisti aquilani, la senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo ha dichiarato: ”Nel Comune capoluogo di Regione dobbiamo purtroppo constatare una totale inerzia nel promuovere le comunità energetiche. Bene quindi la sollecitazione degli attivisti locali che intendo estendere anche alla Regione Abruzzo, dove giace ormai da marzo scorso la proposta di legge del nostro Consigliere Francesco Taglieri, volta alla promozione delle comunità energetiche. L’auspicio è quindi che Comune dell’Aquila e Regione Abruzzo recuperino rapidamente il tempo perduto".