Romano (Iv): "Settore politiche sociali in tilt: pubblicato avviso per il sostegno ai canoni d'affitto relativo al 2021 ma non c'è ancora graduatoria 2020"

Il paradosso di pubblicare una determina di avviso per il sostegno ai canoni di affitto relativo al 2021 quando non si è neanche stilata la graduatoria di quello relativo al 2020.

Succede all'Aquila.

A denunciarlo, il capogruppo di Italia viva in Consiglio comunale Paolo Romano. "Le misure di ausilio alle famiglie aquilane in difficoltà economiche hanno i fondi per essere erogate ma sono colpevolmente dimenticate da questa amministrazione", le parole di Romano ai microfoni di NewsTown: tra queste, "c’è anche il sostegno ai canoni d’affitto, un aiuto per chi non riesce a pagare le mensilità e di rimando anche per i locatari che, davanti ad una morosità degli inquilini, si ritrovano senza le entrate dovute e con la difficoltà - di coscienza oltre che normativa - di liberare l’immobile. Quando periodicamente ricordo al centrodestra che governa la città che sta lasciando sole le famiglie più fragili, parlo sempre di ritardi dovuti all’assenza di una ricognizione e programmazione sociale".

Forse è stato proprio l’averli troppo incalzati - ironizza Romano - "che li ha fatti arrivare al paradosso di pubblicare una determina di avviso per il sostegno ai canoni di affitto relativo al 2021 quando non si è neanche stilata la graduatoria di quello relativo al 2020. Talmente tanta è la fretta di agitare le acque sulle misure sociali che si incappa in errori madornali, è incredibile ma è così. È chiaro che chi dovrebbe guidare politicamente il Settore delle Politiche Sociali è irrimediabilmente andato in tilt e non si rende conto dell’assurdità politica e amministrativa degli atti che decide di predisporre; inutile ribadire che in un Settore del genere - nodale anche per l’erogazione della maggior parte dei servizi al cittadino, dall’infanzia alla terza età - non può esserci un dirigente oberato da troppi altri incarichi come lo è il segretario generale dell’Ente, così come è inutile ribadire che le risorse umane che vi prestano servizio sono esigue e dunque in affanno anche sull’ordinario".

Anche altre misure attendono da tempo di diventare reali, fruibili o di veder completato il loro percorso: "sono la morosità incolpevole - spiega Romano - il sovraindebitamento, le politiche di sostegno alla genitorialità, il piano della povertà, il bonus economico. Bisognerebbe fare un’analisi del contesto cittadino per capire l’evoluzione dei numeri delle famiglie in difficoltà e quindi valutare l’efficacia del raggio di azione dell’amministrazione oltre che l’efficacia degli strumenti fin qui utilizzati; L’Aquila Include, ad esempio, che si annovera tra le misure di contrasto alla disoccupazione e non tra quelle di sostegno alla povertà, è stato uno dei progetti di inserimento al lavoro più riusciti in termini di risposta, dunque di aspettative, del cittadino, ma non si è mai stilato un report su quanto lavoro abbia realmente prodotto alla conclusione del tirocinio semestrale, una fase irrinunciabile per questa e altre misure, necessaria per affrontare più concretamente le criticità sociali".