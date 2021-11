Regione, Marcozzi: "Ancora ritardi per mancata copertura progetti di legge"

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo è tornata a riunirsi stamane, nella sala "Sandro Spagnoli" di Palazzo dell'Emiciclo, all'Aquila.

Ci sono rallentamenti, però, dovuti alle mancate coperture finanziarie del progetto di legge 225/2021, ad oggetto le 'Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni'.

"Anche oggi, purtroppo, si palesa la disorganizzazione di questa maggioranza", l'affondo della capogruppo pentastellata Sara Marcozzi; "non ci sono le coperture per le norme che vorrebbero approvare, ed in particolare per il pdl 225 che ha avuto parere finanziario contrario della I Commissione bilancio, bocciato dalla stessa maggioranza. Per il resto, si attendono ancora le coperture certe per gli interventi approvati con la finanziaria dell'anno passato".

Insomma, "gravissimi ritardi" - ribadisce Marcozzi - e tra qualche giorno l'assise inizierà la sessione dei lavori per la definizione della prossima Legge di bilancio; "un caos totale, una maggioranza completamente allo sbando" le parole della capogruppo M5s.

Durissimo anche il capogruppo del Pd, Silvio Paolucci, che è tornato a denunciare il disavanzo di oltre 100 milioni accumulato dalle Asl abruzzesi nei primi 9 mesi dell'anno. "Si è prodotto un disavanzo di 101 milioni di euro nonostante le ingenti risorse trasferite dallo Stato alla sanità regionale: 60 milioni tra il 2020 e il 2021 sul fondo ordinario cui vanno aggiunti gli stanziamenti straordinari per l'emergenza covid. Nonostante ciò, si è creato un buco nei bilanci che, a fine anno, potrebbe superare i 120-130 milioni di euro. Ciò è la risultate della mancanza di governance e degli atti di programmazione", sottolinea Paolucci che aggiunge: "se i conti continueranno ad essere questi, in futuro assisteremo a tagli sulla farmaceutica, sul personale e sulle liste d'attesa. Per questo chiediamo chiarezza".

Dunque, Paolucci non ha mancato una stoccata al governatore Marco Marsilio per le posizioni assunte contro il Super green pass: "Marsilio deve essere il Presidente dell'Abruzzo e degli abruzzesi, non può rappresentare soltanto Fratelli d'Italia lisciando il pelo ai no vax e prendendo posizione, unico Presidente di Regione italiano, contro il Super green pass. Abbiamo bisogno che faccia il Presidente per gli abruzzesi, che metta in campo l'organizzazione necessaria per essere rapida con la somministrazione delle terze dosi; questo ci si attende da Marsilio, che faccia l'interesse degli abruzzesi".

Marsilio - aggiunge Marcozzi - "deve spiegarci chi rappresenta quando va a sedersi ai tavoli col Governo nazionale: è l'unico che si è espreso contro il Super green pass che ha trovato il favore di tutti gli altri presidenti di Regione, e che è stato votato in Consiglio dei Ministri anche da Lega e Forza Italia. Dunque, non comprendiamo chi rappresenti Marsilio a quei tavoli: rappresenta l'Abruzzo, siamo certi che rappresenti la sua maggioranza, o rappresenta soltanto Fratelli d'Italia e il suo capo politico Giorgia Meloni?".

La seduta del Consiglio regionale si è aperta con l'intervento del presidente Lorenzo Sospiri, dedicato alla celebrazione della "Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.