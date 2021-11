A Chieti si sfidano Paolini e Menna, a Pescara De Martinis e D'Ascanio

Sono state presentate stamane le liste di candidati per le elezioni provinciali del prossimo 18 dicembre; le consultazioni di secondo livello eleggeranno i presidenti delle province di Chieti, L'Aquila e Pescara col rinnovo dei Consigli provinciali in tutte e quattro le province, Teramo compresa dove resterà invece in sella, per altri 12 mesi, il presidente Diego Di Bonaventura.

In provincia dell'Aquila si sfideranno l'uscente Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro sostenuto dal centrodestra, e Vincenzo Giovagnorio, primo cittadino di Tagliacozzo espressione di un ampio fronte civico ispirato da Gianni Di Pangrazio e dal centrosinistra [qui, l'approfondimento].

A Chieti il centrodestra ha ufficializzato la candidatura di Filippo Paolini, sindaco di Lanciano appena eletto. Due le liste a supporto: Paolini presidente candida Giovanni Angelucci, Eugenio Caporrella, Francesca Cipolla, Stefano Costa, Carla Di Biase, Donatello Di Prinzio, Maria Rosaria Elia, Guido Giangiacomo, Emma Letta, Giuseppe Luciani, Elisa Marinelli, Gianni Gabriele Perrucci; Il territorio con Paolini, invece, presenta Marcello De Vitis, Antonio Di Martino, Consuelo Di Martino, Veruska Di Paolo, Marianna Di Valentino, Rosalinda Di Salvo, Andrea Laudadio, Luigi Palumbo, Silvio Settimio.

Il centrosinistra punta sul sindaco di Vasto, il dem Francesco Menna, appoggiato da due liste, una espressione del Pd e l'altra 'ispirata' dal sindaco di Montelapiano Arturo Scopino.

In Provincia di Pescara, invece, il centrodestra ha trovato la quadra su Ottavio De Martinis, primo cittadino di Montesilvano in quota Lega, a valle di un lungo braccio di ferro tra Fdi e il Carroccio sul rimpasto di giunta a Montesilvano e Pescara. In lista per Ottavio De Martinis Forze di libertà Alice Amicone, Emidio Camplese, Monica Ciuffi, Moira D’Agostino, Luigi De Acetis, Giorgio De Luca, Gianfranco De Massis, Lorenzo Ferri, Roberta Manco, Simone Palozzo, Manuela Peschi, Antonio Zaffiri.

Il centrosinistra ha scelto Alessandro D’Ascanio, sindaco di Roccamorice.

A Teramo, per il rinnovo del Consiglio è stata presentata la lista Renew Teramo, in appoggio di Bonaventura, che fa riferimento al gruppo liberale Renew Europe presente al Parlamento europeo e nel quale di recente è confluito anche l’eurodeputato Carlo Calenda, leader di Azione. A promuovere la lista sono stati l’ex parlamentare Giulio Sottanelli, oggi coordinatore regionale di Azione, e Paolo Gatti, ex assessore regionale di Forza Italia. In campo Lanfranco Cardinale, Laura Di Domenicantonio, Andrea Di Censo, Giovanni Luzii, Enio Pavone, Luca Corona, Roberta Pompetti, Sara Ponziani, Alessandro Casmirri, Monica D’Orazio.

Presentata inoltre la lista La Casa dei Comuni con il centrosinistra teramano e il MoVimento 5 stelle uniti: in lista Mauro Giovanni Scarpantonio, Graziano Ciapanna, Annamaria Ciambotti, Fausta De Ascanis, Vincenzo D’Ercole, Ernesto Iezzi, Luca Lattanzi, Marco Massetti, Alberta Ortolani, Elodia Di Vincenzo, Luca Pilotti, Francesca Trailani.

Articolo in aggiornamento