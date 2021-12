Sinistra italiana: eletta la nuova segreteria regionale

Nei giorni scorsi si è concluso l'iter congressuale di Sinistra Italiana Abruzzo con l'assegnazione delle deleghe all'interno della nuova segreteria regionale.

Di seguito, la composizione della stessa:

Enrico Raimondi, 42 anni, Avvocato cassazionista e docente universitario alla D’Annunzio quale ricercatore abilitato come professore di seconda fascia in diritto del lavoro. Assessore alle politiche abitative, affari legali, personale, rapporti con le organizzazioni sindacali e rapporti con il consiglio comunale nel Comune di Chieti avrà le deleghe a lavoro e politiche abitative;

Anna Maria Di Giammarco, 67 anni, medico specialista in medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro: si occuperà di Politiche della Salute;

Enrico Perilli, 47 anni, psicologo, psicoterapeuta, docente presso università studi dell'Aquila. Già consigliere comunale nel comune dell'Aquila: si occuperà di Ambiente, parchi, paesaggio, aree interne;

Marta Illuminati, 56 insegnante è assesore al comune di Pineto con le deleghe al sociale, alle pari opportunità e all'ambiente: si occuperà di agricoltura, rifiuti, verde pubblico, sociale, cultura;

Pierpaolo Di Brigida, 37 anni, tecnico elettronico, attuale coordinatore provinciale di Si Pescara, sarà il Coordinatore della segreteria.

"Sono molto soddisfatto del lavoro fatto in questi anni e la composizione della segreteria tiene dentro rappresentatività e competenze", il commento del segretario regionale Daniele Licheri; "insomma, un collettivo che sa leggere un presente complesso e che ha tutte le carte in regola che per provare a costruire insieme a tanti e tante un futuro diverso per il nostro Abruzzo".