Covid-19 e Pnrr: Biondi in audizione a Bruxelles il 6 dicembre

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sarà audito, lunedì 6 dicembre a Bruxelles, dalla commissione Regi del Parlamento europeo.

Si tratta di un organismo permanente e competente in materia di sviluppo regionale, composta da 43 eurodeputati ed è attualmente presieduta dal francese Younous Omarjee.

"Strumenti dell'UE e ripresa dal Covid-19: una visione da parte delle città" sarà il tema dell’audizione, cui saranno chiamati a confrontarsi, oltre al primo cittadino del capoluogo d’Abruzzo, anche Kalin Kamenov, sindaco di Vratsa (Bulgaria), Krystyna Danilecka-Wojewódzka, sindaco di Słupsk (Polonia) e Ericka Bareigts, sindaco di Saint Denis de la Réunion (Francia).

Obiettivo dell’incontro promosso dalla commissione e al quale il sindaco Biondi è stato invitato su proposta del copresidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo e coordinatore del gruppo Ecr in commissione Regi, Raffaele Fitto, è valutare, partendo dall’esperienza degli amministratori locali, la validità delle azioni messe in campo dall’Ue per contrastare la pandemia e prendere spunto, dalle buone prassi attuate nei singoli territori, per ulteriori iniziative volte mitigare e contrastare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del coronavirus e per indirizzare nel migliore dei modi l’utilizzo dei fondi legati al PNRR.

“È un motivo di grande orgoglio poter rappresentare la mia città di fronte a un consesso così importante. - dichiara Biondi - Ascoltare i territori non può che contribuire positivamente ad una ottimale destinazione delle ingenti risorse che l’Unione europea assegna agli stati membri. Racconteremo dell’esperienza aquilana, delle azioni messe in campo durante i difficili mesi del lockdown e in quelli successivi, nonché dei progetti di crescita e rilancio da attuare grazie al PNRR e al relativo fondo complementare dedicato alle aree colpite dal sisma”.

È previsto, infatti, dopo l’esposizione dei sindaci, un momento di dibattito tra gli stessi ed i partecipanti della commissione.

L’audizione inizierà alle ore 13:50 e sarà possibile assistere da remoto sulla pagina della ufficiale della commissione Regi (https://www.europarl.europa.eu/committees/it/regi/home/highlights) mentre l’intervento del sindaco è previsto alle 14:15.