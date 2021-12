Sanità, Pettinari (M5s): "L'Abruzzo rischia di nuovo il commissariamento"

"I conti della sanità abruzzese incassano un'altra bocciatura da parte del Tavolo di monitoraggio ministeriale".

A denunciarlo è il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari commentando quanto ventilato dalla stampa e che si riferisce alla riunione di ieri nel corso della quale ci sarebbe stata la bocciatura dei conti della sanità abruzzese. "Se fosse confermato – sottolinea Pettinari che è in attesa di leggere gli atti ufficiali – si tratterebbe di una notizia estremamente preoccupante ma non del tutto inaspettata. La sanità abruzzese, quindi, continua a soffrire nonostante i maggiori trasferimenti dello stato di decine di milioni di euro e malgrado la ridotta erogazione di migliaia di prestazioni sanitarie (come le specialiste ambulatoriali) e una mobilità passiva in crescita durante la pandemia".

Così come ha ripetutamente denunciato il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, si registra un deficit di oltre 100 milioni a chiusura del terzo trimestre. "Stando così le cose ci troveremmo nell'anticamera di un nuovo commissariamento. Inoltre, sempre stando alle indiscrezioni di stampa e come del resto avevo preventivato, la Regione Abruzzo dovrebbe rientrare dal debito entro i primi mesi del 2022. Come raggiungere questo incombente obiettivo? Tagliando la spesa farmaceutica? O le spese sanitarie aggiuntive? O rischiamo di assistere ai tagli relativi al personale dipendente o addirittura ai presidi sanitari per disabili? A questo punto, chiediamo con forza all'assessore Verì e al presidente Marsilio di riferire urgentemente in Aula sugli esiti del Tavolo di monitoraggio ed eventualmente su cosa intende fare la Regione per scongiurare un altro commissariamento della Sanità che si tradurrebbe in tagli lineari a scapito della salute dei cittadini".

Il quadro è reso ancora più fosco dalla recente sentenza della Corte Costituzionale che rappresenta davvero una brutta tegola per il Bilancio regionale "con la richiesta di restituire il debito strutturale in 10 anni anziché in 20. Un debito – conclude Pettinari – neanche a dirlo, in buona parte sanitario".

Sulla stessa lunghezza d'onda il capogruppo di 'Abruzzo in Comune', Sandro Mariani: "Purtroppo già dallo scorso mese di luglio avevamo capito, e segnalato, le difficoltà in cui versavano i bilanci della sanità abruzzese e delle quattro Asl regionali, ma ieri il tavolo ministeriale di monitoraggio ha certificato il debito monstre di 130 milioni di euro bocciando, senza appello, la gestione di Marsilio e della sua maggioranza", la stoccata. Difficoltà che, solo in parte, sono giustificabili con la crisi causata dalla pandemia "come invece hanno cercato di far passare, goffamente, l'assessore alla Sanità Nicoletta Verì e i Direttori Generali delle Asl che, in maniera quasi grottesca, hanno addirittura provato a far passare il messaggio che se non fosse stato per la pandemia i bilanci sarebbe stati perfino positivi".

Così, se nella passata legislatura si è lavorato duramente, "chiedendo molti sacrifici agli abruzzesi" riconosce Mariani, per uscire dal commissariamento, "consapevoli che la strada per rendere definitivo il nuovo corso della sanità abruzzese fosse ancora lungo, l’attuale maggioranza ha dilapidato in nemmeno tre anni quanti di buono è stato fatto. Tre anni di 'non scelte' della Giunta Marsilio stanno vanificando dieci anni di sacrifici dei cittadini abruzzesi, riportando la sanità verso un nuovo scenario di commissariamento che imporrà probabilmente scelte difficili da comprendere e accettare per la cittadinanza: questa volta ci ricorderemo dei volti dei veri responsabili e non ci saranno scuse a fare da paravento alla loro irresponsabilità".