San Demetrio né Vestini: Sandro Filauro è il nuovo vice sindaco

Il sindaco Antonio Di Bartolomeo, a distanza di dieci giorni dal ritiro delle deleghe all’ex vicesindaco Alessia Fazio, aggiorna le deleghe in un ottica di “rafforzamento e partecipazione”.

Nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 16 dicembre, sono stati ratificati i due decreti sindacali: il primo di revoca delle deleghe all’ex vicesindaco a cui vanno “i ringraziamenti per la collaborazione dimostrata anche nell’ultimo consiglio”, il secondo di nomina del vicesindaco Sandro Filauro e del nuovo assessore Mattia Di Fabio.

“Abbiamo fatto tanto e molto c’è ancora da fare. Faccio gli auguri di buon lavoro ai nuovi assessori e a tutti i consiglieri del gruppo di maggioranza che hanno dimostrato di saper affrontare le difficoltà, mettendo in campo disponibilità di tempo e impegno”, le parole del sindaco.

L’ingresso in giunta dell’assessore Di Fabio è rinnovo di stima per il lavoro svolto: lo stesso è stato da poco eletto nel coordinamento regionale abruzzese di Anci giovani. “Un riconoscimento dovuto, il ruolo di vicesindaco a Sandro Filauro già assessore della mia giunta. Un lavoro il suo che ha portato risultati importanti in pochissimo tempo e che continuerà a portarli visto la dedizione che giornalmente dimostra per l’amministrazione e per la popolazione” aggiunge il Sindaco.

Nel consiglio di ieri non sono state distribuite le deleghe ritirate all’ex vicesindaco: il Sindaco ha preferito tenerle a sè, "in un ottica di apertura e di collaborazione con tutti i consiglieri comunali; tutti saranno protagonisti del cambiamento che stiamo portando avanti per San Demetrio, secondo il principio della trasparenza e della condivisione dei tanti progetti da mettere in campo nell’immediato".