Provinciali L'Aquila, urne aperte fino alle 20: sfida tra Caruso e Giovagnorio

Oggi si vota per eleggere il presidente della Provincia dell'Aquila e per rinnovare il Consiglio.

Urne aperte dalle 8 alle 20, nella sede della Provincia in via Monte Cagno, all'Aquila.

Si tratta di elezioni di secondo livello: alle urne sono chiamati sindaci e consiglieri dei 108 comuni della provincia. Gli aventi diritto sono 1.258.

Chi ha il covid o è in quarantena può votare da casa; è stato infatti allestito il così detto 'seggio volante': un incaricato della Provincia rititerà le schede.

Per la presidenza sono candidati l'uscente Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, e lo sfidante Vincenzo Giovagnorio, primo cittadino di Tagliacozzo.

Per la 'conta' dei voti viene adottato il così detto 'metodo d'hondt': il peso del voto di sindaci e consiglieri varia a seconda del numero di residenti del Comune che rappresentano.

Gli Enti locali sono stati suddivisi in fasce:

Fascia E: L'Aquila e Avezzano. La preferenza di sindaci e consiglieri vale 630 voti;

Fascia D: Sulmona e Celano. La preferenza di sindaci e consiglieri vale 357 voti;

Fascia C: Tagliacozzo e Castel di Sangro. La preferenza di sindaci e consiglieri vale 165 voti;

Fascia B: Pizzoli, Pescina, Scoppito, San Benedetto, Magliano, Balsorano, Civitella e Tornimparte. La preferenza di sindaci e consiglieri vale 101 voti;

Fascia A: tutti gli altri Comuni. La preferenza di sindaci e consiglieri vale 30 voti.

Sono due le liste a supporto del presidente uscente Angelo Caruso, ricandidato dal centrodestra unito: Provincia Insieme, direttamente collegata al sindaco di Castel di Sangro, e Per la provincia dell'Aquila, frutto degli equilibri tra i partiti della coalizione.

Con Provincia Insieme sono candidati Daniele Almonti (consigliere di Castelvecchio Calvisio), Daniela De Dominicis (consigliere di Capestrano), Federica Di Bartolomeo (consigliere di Rocca Pia), Quirino D'Orazio (sindaco di San Benedetto dei Marsi), Ernesto Fracassi (consigliere comunale di Avezzano), Cinzia Martorelli (consigliere di Scurcola Marsicana), Maurizio Proietti (consigliere di Sulmona), Antonio Tarulli (consigliere di Campo di Giove); con Per la provincia dell'Aquila, gli uscenti Gianluca Alfonsi (consigliere di Gioia dei Marsi), Vincenzo Calvisi (consigliere comunale di Fossa), Berardino Morelli (consigliere comunale dell'Aquila) e poi Laura Cerroni (consigliere di Castelvecchio Calvisio), Settimio Dino Iacutone (consigliere di Celano), Alessandro Loreto Marcangeli (consigliere di Carsoli), Emiliana Salvati (consigliere di Capistrello), Gabriella Sette (consigliere di Pizzoli), Nunzio Tarantelli (consigliere di Pratola Peligna), Michela Tatarelli (consigliere di Ovindoli).

"Esprimo la massima gratitudine a tutti i candidati che hanno accettato di correre con me e insieme a me per portare avanti e proseguire il progetto di grande rilancio della Provincia Dell’Aquila”, le parole di Caruso che ha inteso sottolineare "gli straordinari risultati raggiunti dall’Amministrazione Provinciale durante il suo mandato: costituiscono la prova provata di aver saputo amministrare. Tutto questo è a garanzia del futuro per tutti i Territori della Provincia".

Lo sfidante Vincenzo Giovagnorio, sindaco di Tagliacozzo, è sostenuto da un ampio fronte civico ispirato dal primo cittadino di Avezzano Gianni Di Pangrazio e dal centrosinistra. Avrà una lista a sostegno, denominata Provincia in Europa – con Vincenzo Giovagnorio Presidente.

I candidati sono Fabio Camilli (sindaco di Acciano), Valter Chiappini (sindaco di Lucoli, in rappresentanza del comprensorio aquilano), Claudio Gallese (consigliere di Luco dei Marsi), Ida Ippoliti (consigliere di Trasacco), Antonella La Gatta (consigliere di Sulmona), Lorenzo Lorenzin (Sindaco di Cappadocia), Monica Palermini (Presidente del Consiglio di Canistro), Francesco Perrotta (consigliere di Sulmona), Carmine Silvagni (consigliere di Avezzano), Luisa Cornacchia (consigliere di Lecce nei Marsi).

"Sono determinato a onorare la fiducia dei numerosi colleghi amministratori dell’intero territorio provinciale”, il commento di Giovagnorio alla consegna della lista, “che mi hanno sollecitato a candidarmi alla guida della Provincia dell’Aquila; al contempo avverto forte la responsabilità del ruolo e la gravosità degli impegni a cui bisognerà far fronte. Numerosi sono infatti i problemi e le sfide future che l’Ente provinciale dovrà affrontare nei prossimi quattro anni. C’è bisogno, a tal proposito, di un deciso cambio di passo nella gestione dei territori, per tornare a una più equa ripartizione delle risorse e per redistribuire in maniera adeguata le funzioni affidate all’Ente provinciale, in primis per l’edilizia scolastica e la viabilità. Ci batteremo per ridare il giusto ruolo e la dignità alla Provincia attraverso la riattribuzioni degli importanti servizi, sottratti negli ultimi anni".