Provincia di Pescara, il centrodestra si conferma: vittoria di De Martinis

Con 60.344 voti ponderati, Ottavio De Martinis, sindaco leghista di Montesilvano, è stato eletto presidente della Provincia di Pescara; il suo avversario, Alessandro D'Ascanio, primo cittadino di Roccamorice, si è fermato a 31.203.

De Martinis, supportato dallo staff del Comune e dai rappresentanti della Lega, Lino Galante e Luigi D'Eramo, ha atteso il risultato a Palazzo dei marmi e già attorno alle 21 si è delineata nettamente la vittoria, dopo lo scrutinio delle schede dei comuni più grandi, che hanno un 'peso' maggiore (in tutto hanno votato in 534, tra sindaci e consiglieri, il 90,66% degli elettori, che sono 589).

De Martinis - sottolineando l'emozione per il passaggio di testimone con l'uscente Antonio Zaffiri - ha parlato di "ottimo risultato, avendo ottenuto il doppio dei voti dell'altro candidato. Questo dimostra che anche i partiti più moderati, gli indecisi, hanno scelto me, e mi riferisco al polo civico" che voleva candidare alla presidenza Vincenzo Catani, e "ai comuni più piccoli senza una connotazione ben precisa. Hanno guardato alla mia candidatura con favore e mi hanno votato, il che vuol dire che hanno apprezzato me e il mio lavoro, fino ad oggi".

In attesa che si definisca il quadro per la composizione del Consiglio (lo spoglio oggi, dalle 8), la Lega festeggia: "La vittoria di Ottavio De Martinis è una vittoria storica per la Lega Abruzzo e fondamentale per la provincia di Pescara dove la Lega ed il centrodestra potranno continuare e potenziare il lavoro su tutto il territorio, al fianco delle amministrazioni e dei sindaci", le parole del segretario regionale della Lega, l’onorevole Luigi D’Eramo.

"Sono molto felice per Ottavio - il commento del forzista Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale - non era un risultato inatteso, ma fa piacere vederlo realizzato con numeri che superano gli schieramenti. A Pescara ha ottenuto 22 voti su 22, a Montesilvano 18 su 18, confermando i voti che avevamo. C'è stata un'ottima tenuta della coalizione di centrodestra e sui comuni medi e piccoli è andato oltre l'appartenenza al centrodestra e questo mi fa piacere perché lo merita. Credo che sarà un ottimo presidente di Provincia", ha proseguito Sospiri aggiungendo che "ora bisogna mettersi al lavoro per cercare di attirare più fondi possibili per scuole e strade".

"Auguro buon lavoro al presidente De Martinis nella certezza che sarà un interlocutore serio per i 46 sindaci del nostro territorio con la mission di centrare obiettivi importanti, a partire dalle scuole, dalla manutenzione delle strade e dell'importante sfida del Pnrr", il commento di Guerino Testa di Fratelli d'Italia.