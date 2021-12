L'Aquila, Potere al Popolo: "In fila per ore per il tampone: vergogna"

"Questa mattina decine e decine di persone, convocate in contemporanea per effettuare il tampone molecolare presso l'ex op di Collemaggio, sono rimaste intrappolate per ore in fila senza nessun tipo di indicazione o aiuto".

La denuncia è di Potere al Popolo L'Aquila che parla di "situazione angosciante, davvero vergognosa".

PaP ha raccolto alcune tra le numerose testimonianze pervenute da chi era lì in coda per ore: “Mio padre invalido è bloccato li con mia nipote dalle 10. Tra l'altro deve fare il tampone solo per accedere a una cura in ospedale. Io e mia madre stiamo in grossa difficoltà sole in casa. Hanno dato appuntamento a tutti alle 10. È uno schifo".

E ancora: "Io e la mia compagna siamo in fila da questa mattina alle 10. Non ci aspettavamo di ritrovarci in questa situazione. Siamo in isolamento dal 6 dicembre e stiamo morendo di freddo in fila dentro una macchina. C'è gente che è in fila dalle 9 e ancora non è riuscita a fare il tampone. Ora sono le 12. Pare ci sia solo un medico operatore addetto. Non può essere così nella quinta ondata! Di domenica qualsiasi centralino non funziona. Qualsiasi numero che contattiamo non ci fa neanche segnalare la questione ad un responsabile".

Potere al Popolo L'Aquila chiede "a gran voce che vengano potenziate le USCA e migliorato il servizio di tracciamento, per impedire il ripetersi di episodi così disastrosi".