Di Girolamo: "In arrivo 9 milioni per il bilancio del Comune dell'Aquila"

In Legge di Bilancio saranno assegnati 9 milioni di euro al Comune dell’Aquila come contributo destinato a coprire le maggiori spese e le minori entrate legate al sisma, invece dei 7 milioni previsti inizialmente dal Governo.

A darne notizia è la senatrice Gabriella Di Girolamo del Movimento 5 stelle che rivendica il risultato "al quale ho contribuito con un mio emendamento destinato fin dall’inizio ad incrementare le minori risorse che il Governo aveva destinato all’Amministrazione comunale aquilana e che avevo adeguato alle richieste dell’Amministrazione".

Ricorderete che, nei giorni scorsi, il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi aveva denunciato il taglio di 3 milioni del trasferimento garantito al Comune per la salvaguardia del bilancio, dai 10 milioni degli anni scorsi a 7. Ora, con il lavoro parlamentare sulla Legge di Bilancio in discussione in Senato si sarebbe arrivati a 9.

"Come ho già dichiarato pubblicamente, ho condiviso tutto il percorso per adeguare le risorse distanziate dal governo alle reali necessità della città" ha tenuto a sottolineare Di Girolamo. "Questo ulteriore risultato conferma come resti sempre alta la mia attenzione per le necessità del capoluogo della regione Abruzzo e dei suoi cittadini duramente colpiti dal devastante sisma del 2009".