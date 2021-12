Bocciato emendamento per riportare all'Aquila la sede del Soccorso Alpino

E' stato bocciato in Commissione l'emendamento al così detto 'Milleproroghe' presentato da Pierpaolo Pietrucci (Pd), e sottoscritto dai consiglieri di maggioranza Roberto Santangelo (Azione politica), Simone Angelosante (Valore Abruzzo) e Mario Quaglieri (Fratelli d'Italia), che chiedeva fosse stabilita all'Aquila la sede del Soccorso Alpino regionale.

A mettersi di traverso il capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo che è arrivato quasi allo scontro fisico con Pietrucci; Febbo aveva chiesto di non discutere l'emendamento, considerato che c'è una proposta di legge bipartisan ferma in Commissione dalla fine di marzo: tuttavia, le opposizioni - che hanno trovato sponda nel vice presidente del Consiglio regionale Santangelo, hanno preteso di votare il provvedimento che è stato però bocciato dalla maggioranza, con Quaglieri che, pur avendolo sottoscritto, ha votato contro e Angelosante che invece non era presente in aula.

Una vicenda kafkiana che si trascina da più di un anno.

La sede del Soccorso Alpino, per decisione unilaterale del Direttivo abruzzese, è stata localizzata all'aeroporto di Pescara; una scelta che ha creato sconcerto in Regione, perché fatta al di fuori di ogni condivisione istituzionale con Regione Abruzzo e senza criteri effettivi di efficacia di intervento. D'altra parte, il Soccorso Alpino in Abruzzo e nell'Italia centrale è nato all'Aquila nel 1958, dove fu istituita la prima sede ufficiale a seguito della tragedia avvenuta sul Monte Camicia dove persero la vita tre tecnici dell'ENI. Da allora, l'attività del Soccorso Alpino è cresciuta garantendo assistenza e sicurezza ad escursionisti e alpinisti.

Non solo.

Vi è l'intenzione dichiarata del Comune dell'Aquila di mettere a disposizione gratuitamente l'aeroporto dei Parchi di Preturo, come ribadito dall'assessora comunale Carla Mannetti; non è un mistero che, da tempo, si stia lavorando per restituire all'aeroporto la vocazione di scalo di Protezione civile: all'Aquila ci sono tutte le migliori condizioni logistiche, organizzative e funzionali per assicurare il più tempestivo e funzionale servizio di assistenza, intervento e sicurezza nelle operazioni di salvataggio in montagna.

Tra l'altro, la stragrande maggioranza degli interventi avviene sul Gran Sasso e sul Monte Velino: si pensi che il costo medio di volo di un elicottero è di 140 euro al minuto; partire dall'Aquila e arrivare al Corno Grande si impiegano 7 minuti, da Pescara 14 minuti; da Preturo al Monte Velino ci vogliono 8 minuti, dalla base di Pescara 20 minuti. Insomma sia dal punto di vista economico che, soprattutto, del tempo di arrivo dei soccorsi è evidente che la scelta migliore sia portare all'Aquila la sede del Soccorso Alpino".

Ed invece, il presidente del SASA starebbe addirittura accantonando le somme per acquistare una sede a Pescara.

Come detto, da mesi - per motivi non precisati - è ferma in Commissione una proposta di legge bipartisan che chiede di riportare nella città capoluogo di Regione la sede del Soccorso Alpino; il pdl porta in calce le firme del proponente Pietrucci oltre che del vice presidente Santangelo e dei consiglieri Americo Di Benedetto (Legnini Presidente), Sandro Mariani (Abruzzo in comune), Simone Angelosante (Lega) e Mario Quaglieri (Fratelli d'Italia).

In quest'ottica, e per accellerare la discussione di riforma del SASA, Pietrucci ha deciso di presentare l'emendamento al 'Milleproroghe' che, tuttavia, è stato bocciato in serata.

Furioso il consigliere regionale dem: "Eccezion fatta per Roberto Santangelo, che sta sostenendo questa battaglia, mi domando dove siano gli esponenti aquilani della maggioranza, ed in particolare gli assessori Guido Liris e Emanuele Imprudente che stanno assistendo complici alla negazione di diritti storici della città capoluogo di Regione che viene relegata ogni giorno di più in un angolo. E allora gli chiedo: abbiate il coraggio di dimettervi, di tornare in Consiglio e combattare con noi la battaglia per restituire alla città capoluogo il rispetto e l'attenzione che le è dovuto. Quella che stiamo combattendo - prosegue Pietrucci - è una battaglia di dignità, civiltà e giustizia che porteremo avanti in ogni sede; la localizzazione della sede del Soccorso Alpino a Pescara è una offesa per una storia lunga anni. Andrò fino in fondo su questa vicenda che offende L'Aquila, e ciò che rappresenta in Abruzzo e in Italia". Dunque, l'affondo: "La maggioranza di centrodestra è ostaggio di Mauro Febbo e del presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri: mi domando cosa ci sia dietro alla strenua difesa da parte del capogruppo di Forza Italia di una scelta sbagliata, e indifendibile, del presidente del Soccorso Alpino, una scelta osteggiata anche da alcuni esponenti del centrodestra aquilano, ed in particolare l'assessora comunale Carla Mannetti".