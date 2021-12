Consiglio regionale, approvato l'assestamento al Bilancio di previsione 2021-2023. Marsilio, Sospiri e Marcozzi delegati per l'elezione del Presidente della Repubblica

Il Consiglio regionale, riunito nel pomeriggio in modalità mista, ha approvato l'assestamento al Bilancio di previsione 2021-2023, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione del Movimento 5 stelle e del centrosinistra.

"Non era possibile un atteggiamento diverso dall’astensione, perché la manovra finanziaria del centrodestra è priva di programmazione e ricca di dubbi irrisolti", le parole del capogruppo Pd Silvio Paolucci; "un atteggiamento di estrema responsabilità da parte dei gruppi di centrosinistra rispetto a questo documento contabile propedeutico al bilancio e anche a fronte del numero legale più volte mancato durante la seduta. Una collaborazione anche in ragione della sentenza della Corte costituzionale del 7 dicembre e della pandemia che ha toccato anche i lavori del Consiglio. Ci attendiamo che il Governo regionale risolva i dubbi che sono emersi dalle carte dell’assestamento, incrociandole anche con quelle del bilancio".

Dubbi anche pesanti su alcuni aspetti. "Nulla si dice sulle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale e sul mancato rispetto dei pagamenti sugli investimenti. Né perché si è prima detto che ci sarebbero stati tanti tagli, salvo poi dire che molte poste erano state salvaguardate. Sul tema trasporti si rischia di attivare un nuovo debito fuori bilancio che pagheranno gli abruzzesi su un servizio fondamentale, perché ad oggi non è stato ripristinato un euro dei 7 milioni di tagli operati dall’esecutivo al fondo regionale del settore. Non convincono nemmeno le azioni di ripianamento del debito sulla sanità, il cui disavanzo viene oggi certificato dalle dichiarazioni del centrodestra stesso, che danno ragione a tutti gli allarmi che abbiamo lanciato in questi quasi tre anni di consiliatura e che confermano anche le cifre di un debito superiore ai 130 milioni di euro che avevamo paventato", aggiunge Paolucci.

Nulla nemmeno sul fronte delle cartolarizzazioni scadute, che grazie alla gestione sobria negli anni precedenti avrebbero consentito di liberare ingentissime risorse. "Grazie alla nostra responsabilità diventano più trasparenti anche i documenti dell’esecutivo secondo quanto stabiliscono le procedure vigenti. Si tratta di disposizioni che riguarderanno la pubblicazione integrale di tutti gli atti di natura dirigenziale, nonché quelli della Giunta e di diretta emanazione del presidente della Regione, che ad oggi non godevano di tale prerogativa. Viene fissata anche un’ulteriore garanzia dell’applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e di tutte quante le prescrizioni inerenti il trattamento dei dati personali, perché l’organo che pubblica dovrà così motivare la ragione per cui omette la messa in trasparenza di parte degli atti emanati e sarà portato a un rispetto più organico delle normative".

Approvato un unico emendamento al progetto di legge, riguardante il miglioramento della mobilità urbana della città di Chieti. Primo firmatario il capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo: "Il Consiglio regionale ha approvato l'emendamento che stanzia risorse per 400.000 euro destinate a definire la vertenza tra la proprietà della società La Panoramica e i lavoratori sul mancato rinnovo degli incentivi del contratto di secondo livello", il commento di Febbo. L'emendamento "è stato sottoscritto dal sottosegretario con delega ai trasporti Umberto D'Annuntiis, a nome del Governo, e dai colleghi Sara Marcozzi, Silvio Paolucci, Roberto Santangelo e Sabrina Bocchino, che ringrazio. Spiace invece verificare l’astensione del collega Pietrucci. L'intervento si è reso necessario in quanto ci troviamo di fronte al mancato rispetto di un accordo economico non obbligatorio, ad una impresa privata (e non pubblica) e quindi soggetta a norme europee sulla concorrenza e, non ultimo, all'applicazione di motivazione non legate a maggiore percorrenza di Tpl, anzi esattamente il contrario".

In altre parole, il Comune di Chieti "ha ridotto sia le corse, lasciando inspiegabilmente quella diretta al centro commerciale Megalò, sia il suo contributo, riducendolo drasticamente a solo € 25,00 (delibera di Consiglio comunale del 23.09.2021). In sostanza, il Tpl nella Città di Chieti è pagato interamente dalla Regione Abruzzo. Chiaramente da questa situazione i primi ad essere colpiti, unitamente ai cittadini che si sono visti una contrazione importante del servizio, sono stati i lavoratori che nonostante questo lungo e difficile periodo di emergenza dovuto alla pandemia non hanno fatto mai mancare il loro contributo e la presenza sul lavoro".

L’Assemblea legislativa regionale ha proceduto poi all’approvazione, con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione delle opposizioni, del progetto di legge 233/2021 di iniziativa consiliare: la proposta normativa interviene in merito alla proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative regionali nonché su diversi settori dell’ordinamento giuridico regionale che presentano carattere di urgenza. Gli interventi riguardano, tra gli altri, norme a sostegno dell’economia, la conservazione, la tutela e trasformazione del territorio regionale; la programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Asl regionali; norme in materia ambientale (scarichi di acque reflue urbane); le norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere in zone sismiche; la gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle aree interne; la disciplina del Parco naturale regionale Sirente – Velino; il potenziamento dei servizi sociali sul territorio; gli interventi di manutenzione delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua.

Infine, il Consiglio ha eletto i delegati della Regione Abruzzo che parteciperanno all’elezione del Presidente della Repubblica: si tratta del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio (15 voti), del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri (14 voti) e della consigliera Sara Marcozzi (13 voti). "È un onore per me essere stata scelta dal Consiglio regionale tra i delegati che parteciperanno alla votazione per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica, e voglio ringraziare i colleghi Consiglieri per la fiducia che mi è stata accordata", le parole della capogruppo pentastellata. "I prossimi sette anni saranno decisivi per il futuro del nostro Paese, a partire dalle sfide che l'augurata uscita dalla pandemia ci porterà ad affrontare. Sarà mio dovere svolgere il compito che mi è stato assegnato nel massimo rispetto delle Istituzioni dello Stato, consapevole della grande responsabilità che la scelta del Consiglio comporta".